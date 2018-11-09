Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА по итогам матчей еврокубковой неделиОтставание от Франции сокращено на 0,666 балла, также увеличен отрыв от Португалии до 0,633 балла.Франция идет пятой (53,165), а Португалия (42,832) — седьмой.