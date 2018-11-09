"И это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото)

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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"И это заслуживает желтой карточки?" - Магнуссон оспаривает свое удаление в игре с "Ромой" (фото)

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон прокомментировал эпизод, в котором он получил вторую желтую карточку в матче против "Ромы" (1:2).

"И это заслуживает второй желтой карточки? На мой взгляд, это идеальный отбор", – написал Магнуссон в твиттере.

Теги: ЦСКА Рома Магнуссон
Сегодня, 11:53
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(3)
#6  Сибирячок   (Сегодня, 12:18)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
давно знал, что футбольные правила для местных - это тёмный и дремучий лес.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  MAG554  UdSSR (Сегодня, 12:15)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Волжанин
У тебя зрение нормальное?

футбол смотри. такое всегда свистят. прямая нога высоко от земли. или своего отмазываешь?
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#4  Волжанин   (Сегодня, 12:13)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: MAG554
высота ноги на уровне колена

У тебя зрение нормальное? smirk
Регистрация: 6.05.2015 [жалоба]
#3  MAG554  UdSSR (Сегодня, 12:11)
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
высота ноги на уровне колена. хоть в мяч, хоть нет это нарушение.
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#2  Daniel Amokachi   (Сегодня, 12:02)
  • +5
  •  (7)

Чисто.
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
#1  Сибирячок   (Сегодня, 11:57)
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
прямой то ногой шипами вперёд? ну-ну...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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