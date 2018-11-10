Виктор Гончаренко: игра с "Реалом" уже стала историей ЦСКА

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|10
|2
|Аякс
|4
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|8
|3
|Бенфика
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|2
|Лион
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|6
|3
|Хоффенхайм
|4
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Шахтёр
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|4
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|4
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|3
|Валенсия
|4
|0
|1
|1
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|2
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|5
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|Янг Бойз
|4
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Должен ли Рауль Рианчо остаться тренером "Спартака"?
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Виктор Гончаренко: игра с "Реалом" уже стала историей ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко отметил, что не стоит каждый раз вспоминать о победе команды над "Реалом" в Лиге чемпионов (1:0).
– Победа над "Реалом", триумфатором трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, стала яркой страницей клубной истории. Давайте еще раз вспомним тот матч.
– После встречи с испанцами прошло немало времени, игра уже стала историей. Конечно, тем вечером все мы испытали огромную радость. Великолепный антураж, отличная поддержка переполненных Лужников, запредельная мотивация нашей команды. Мы предстали единым, сплоченным коллективом. Безусловно, очень помог быстрый гол. Никола Влашич открыл счет уже на второй минуте!
– Этот эпизод решил судьбу матча. Полузащитник ПФК ЦСКА блестяще использовал небрежный пас назад Тони Крооса, перехватил мяч и отлично распорядился голевым моментом. Скажите, вы изначально планировали прессинговать футболистов "Реала" в том числе и на их половине?
– Футболист по возможности должен заранее читать такие ситуации. Влашич очень грамотно отработал эпизод. Вообще, если есть возможность вступить в прессинг, ее обязательно нужно использовать. Сейчас я уже могу рассказать, что это было одной из составляющих нашего плана на игру с "Реалом". Забитый гол в дебюте поединка стал для нас хорошим подспорьем, придал еще больше уверенности. Это был незабываемый вечер.
– До матча вы были согласны на ничью со столь именитым соперником? Или думали только о победе?
– Не припоминаю, чтобы когда-нибудь задумывался о ничьей перед тем или иным поединком. С кем бы мы ни встречались, мысли исключительно о том, как выиграть. Именно на победный результат всегда настраиваем нашу команду. В ЦСКА собраны максималисты, которые хотят выигрывать в каждом матче! Вне зависимости от того, кто соперник.
ПФК ЦСКА
– Победа над "Реалом", триумфатором трех предыдущих розыгрышей Лиги чемпионов, стала яркой страницей клубной истории. Давайте еще раз вспомним тот матч.
– После встречи с испанцами прошло немало времени, игра уже стала историей. Конечно, тем вечером все мы испытали огромную радость. Великолепный антураж, отличная поддержка переполненных Лужников, запредельная мотивация нашей команды. Мы предстали единым, сплоченным коллективом. Безусловно, очень помог быстрый гол. Никола Влашич открыл счет уже на второй минуте!
– Этот эпизод решил судьбу матча. Полузащитник ПФК ЦСКА блестяще использовал небрежный пас назад Тони Крооса, перехватил мяч и отлично распорядился голевым моментом. Скажите, вы изначально планировали прессинговать футболистов "Реала" в том числе и на их половине?
– Футболист по возможности должен заранее читать такие ситуации. Влашич очень грамотно отработал эпизод. Вообще, если есть возможность вступить в прессинг, ее обязательно нужно использовать. Сейчас я уже могу рассказать, что это было одной из составляющих нашего плана на игру с "Реалом". Забитый гол в дебюте поединка стал для нас хорошим подспорьем, придал еще больше уверенности. Это был незабываемый вечер.
– До матча вы были согласны на ничью со столь именитым соперником? Или думали только о победе?
– Не припоминаю, чтобы когда-нибудь задумывался о ничьей перед тем или иным поединком. С кем бы мы ни встречались, мысли исключительно о том, как выиграть. Именно на победный результат всегда настраиваем нашу команду. В ЦСКА собраны максималисты, которые хотят выигрывать в каждом матче! Вне зависимости от того, кто соперник.
ПФК ЦСКА
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