УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные в знак протеста против создания нового турнира

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1
Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 4 2 0 0 7 4 +3 9
2 Цюрих 4 2 0 0 2 0 +2 9
3 Лудогорец 4 0 0 2 2 4 -2 2
4 Ларнака 4 0 0 2 2 5 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 4 2 0 0 6 3 +3 12
2 Лейпциг 4 1 0 1 5 4 +1 6
3 Селтик 4 1 0 1 2 3 -1 6
4 Русенборг 4 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 4 1 1 0 2 1 +1 8
2 Славия 4 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 4 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 4 0 0 2 1 3 -2 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 4 2 0 0 6 1 +5 12
2 Фенербахче 4 1 0 1 3 4 -1 7
3 Спартак Трнава 4 1 0 1 1 2 -1 3
4 Андерлехт 4 0 0 2 0 3 -3 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 4 2 0 0 7 2 +5 10
2 Спортинг 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Ворскла 4 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 4 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 4 1 1 0 3 0 +3 8
2 Милан 4 2 0 0 4 1 +3 7
3 Олимпиакос 4 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 4 0 2 0 5 5 0 6
2 Спартак М 4 0 1 1 3 5 -2 5
3 Ренджерс 4 1 1 0 5 3 +2 5
4 Рапид 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 4 2 0 0 6 2 +4 12
2 Лацио 4 1 0 1 3 5 -2 9
3 Марсель 4 0 1 1 3 4 -1 1
4 Аполлон 4 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 4 1 0 1 3 3 0 7
2 Сарпсборг 08 4 1 0 1 4 4 0 5
3 Мальмё 4 1 0 1 2 2 0 5
4 Бешикташ 4 1 0 1 3 3 0 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 4 2 0 0 3 1 +2 9
2 Севилья 4 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 4 1 0 1 3 6 -3 6
4 Акхисар 4 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Астана 4 1 1 0 4 2 +2 8
2 Динамо Киев 4 0 2 0 4 4 0 8
3 Ренн 4 1 0 1 2 3 -1 3
4 Яблонец 4 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 4 2 0 0 2 0 +2 12
2 Види 4 0 0 2 0 3 -3 6
3 ПАОК 4 1 0 1 4 2 +2 3
4 БАТЭ 4 1 0 1 3 4 -1 3

Новости партнеров

УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные в знак протеста против создания нового турнира

УЕФА намерен бороться с планами европейских топ-клубов создать Суперлигу.

По информации источника, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.

Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.

AS
Теги: УЕФА
Сегодня, 12:29
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10
(8)
#10  Sergeevich   (Сегодня, 13:46)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Цитата: Sergeevich
Третьим среди клубов РФПЛ.

да вы молитесь всем своим газпромовсеко-беспальцевым кагалом, чтоб этого не произошло. Крыть будет просто нечем. Даже унылой мятой говночашкой не позвенеть

Да я то как раз ЗА наши клубы болею в еврокубках, независимо от того Зенит играет, Спартак или Уфа и тд.

Но вот удивительно как фаны Спартака упорно пытаются выставить отсутствие успехов в еврокубках (в новейшей истории клуба) плюсом, хотя это явный минус:)

А из запоминающегося в игре Спартака лишь красивая победа над Севильей и позорнейшее поражение от Ливерпуля.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#9  капля никотина  Москва (Сегодня, 13:14)
  • -2
  •  (10)

Цитата: Sergeevich
Третьим среди клубов РФПЛ.

да вы молитесь всем своим газпромовсеко-беспальцевым кагалом, чтоб этого не произошло. Крыть будет просто нечем. Даже унылой мятой говночашкой не позвенеть
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#8  Sergeevich   (Сегодня, 13:05)
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
А в чем собственно протест?

Цитата: капля никотина
Цитата: serega_user
Ну отлично, чтоб ЛЧ стала говночашкой,

Шанс для газпромовской дрим-тим

А у хрюшек наконец появится призрачный шанс выиграть ЛЕ. Третьим среди клубов РФПЛ.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#7  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 12:53)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: GreatWhite999
«Отлично»...больше в выходные заняться нечем как смотреть вечерами футбол?

Заняться есть чем . Можно например футбол посмотреть .Можно лечь спать . Да много чего можно ! По размышляй . smile
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#6  cska1971  Москва (Сегодня, 12:49)
  • +8
  •  (10)

Цитата: Apant1
для развития футбола лучше иметь несколько разных организаторов


С каких это пор соблюдение интересов избранных богатеев стало считаться развитием футбола?

Цитата: GreatWhite999
больше в выходные заняться нечем как смотреть вечерами футбол?


Ну, лично с большим удовольствием посмотрел вчерашнюю вечернюю игру чемпионата России по футболу... ))))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#5  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:44)
  • +4
  •  (12)

Цитата: serega_user
Ну отлично, чтоб ЛЧ стала говночашкой,

Шанс для газпромовской дрим-тим
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#4  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:40)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.

Ну отлично, чтоб ЛЧ стала говночашкой, а в ЛЕ чуть ли не аутсайдеры чемпионатов боролись.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Сегодня, 12:38)
  • +4
  •  (10)

И проводить их в Красноярске
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Apant1   (Сегодня, 12:37)
  • -9
  •  (11)

УЕФА монополист нетерпящий конкуренции, для развития футбола лучше иметь несколько разных организаторов
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#1  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:31)
  • -5
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
«Отлично»...больше в выходные заняться нечем как смотреть вечерами футбол?


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
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