УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные в знак протеста против создания нового турнира

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|10
|2
|Аякс
|4
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|8
|3
|Бенфика
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|2
|Лион
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|6
|3
|Хоффенхайм
|4
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Шахтёр
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|4
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|4
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|3
|Валенсия
|4
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|4
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Байер
|4
|2
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
|2
|Цюрих
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|9
|3
|Лудогорец
|4
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|Ларнака
|4
|0
|0
|2
|2
|5
|-3
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ред Булл
|4
|2
|0
|0
|6
|3
|+3
|12
|2
|Лейпциг
|4
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
|3
|Селтик
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|6
|4
|Русенборг
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Зенит
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|8
|2
|Славия
|4
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|7
|3
|Копенгаген
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|5
|4
|Бордо
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Динамо Загреб
|4
|2
|0
|0
|6
|1
|+5
|12
|2
|Фенербахче
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|3
|Спартак Трнава
|4
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|4
|Андерлехт
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Арсенал
|4
|2
|0
|0
|7
|2
|+5
|10
|2
|Спортинг
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Ворскла
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
|4
|Карабах
|4
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|3
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бетис
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|8
|2
|Милан
|4
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|7
|3
|Олимпиакос
|4
|0
|1
|1
|1
|3
|-1
|7
|4
|Дюделанж
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Вильярреал
|4
|0
|2
|0
|5
|5
|0
|6
|2
|Спартак М
|4
|0
|1
|1
|3
|5
|-2
|5
|3
|Ренджерс
|4
|1
|1
|0
|5
|3
|+2
|5
|4
|Рапид
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Айнтрахт
|4
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|12
|2
|Лацио
|4
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|9
|3
|Марсель
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|4
|Аполлон
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Генк
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|7
|2
|Сарпсборг 08
|4
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|5
|3
|Мальмё
|4
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|5
|4
|Бешикташ
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|4
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Краснодар
|4
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|9
|2
|Севилья
|4
|1
|0
|1
|6
|3
|+3
|9
|3
|Стандард
|4
|1
|0
|1
|3
|6
|-3
|6
|4
|Акхисар
|4
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Астана
|4
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|8
|2
|Динамо Киев
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|8
|3
|Ренн
|4
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|4
|Яблонец
|4
|0
|1
|1
|3
|4
|-1
|2
|Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Челси
|4
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|12
|2
|Види
|4
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|6
|3
|ПАОК
|4
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|БАТЭ
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
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УЕФА намерен бороться с планами европейских топ-клубов создать Суперлигу.
По информации источника, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.
Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.
AS
По информации источника, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.
Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.
AS
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