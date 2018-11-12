УЕФА может перенести матчи еврокубков на выходные в знак протеста против создания нового турнира

УЕФА намерен бороться с планами европейских топ-клубов создать Суперлигу.По информации источника, в знак протеста против создания Суперлиги организация готова внести значительные изменения в расписание матчей под её эгидой, главным из которых будет перенос игр Лиги чемпионов на выходные дни. При этом в будние дни будут проводиться встречи сборных.Ранее стало известно, что 16 европейских топ-клубов втайне от УЕФА занимаются разработкой Суперлиги – закрытого коммерческого турнира, который должен заменить Лигу чемпионов.