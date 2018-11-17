Юрий Семин назвал главную причину неудачного выступления "Локомотива" в Лиге чемпионов

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Юрий Семин назвал главную причину неудачного выступления "Локомотива" в Лиге чемпионов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил, почему железнодорожники выглядят по-разному в Лиге чемпионов и чемпионате России.

"В Лиге чемпионов мы за эти 4 тура создали больше моментов, чем наши соперники, но проиграли из-за того, что они реализуют свои шансы лучше, чем мы.

Где-то не хватает везения, где-то опыта – мы ведь не были в Лиге чемпионов четырнадцать лет. Но команда не собирается сдаваться!", - заявил Семин.

"СЭ"
Теги: Семин Локомотив
Сегодня, 15:07
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5
(1)
#5  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 16:01)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Шпалыч, не смеши мои седые яйца: в футболе выигрывает вовсе не тот, у кого больше моментов и даже не тот, кто больше их реализует: сборная с Германией во 2-м тайме имела тоже больше моментов, вот только не реализовала их. А если б реализовала, немцы тут же заиграли бы также, как в 1-м тайме, и матч закончился бы не 3:0, а 4:1 или 5:2. Ты же сам всегда играл по счёту - это твой эксклюзивный запатентованный стиль? Все матчи с вами в ЛЧ, что я видел (с "Фенером", конечно, хватило и первого тайма, чтоб переключить), вас драли во все щели, а потом сушили игру - вот тогда вы и создавали свои "больше моментов" - но видно было, что соперник если б пропустил, просто сразу бы прибавил.

Цитата: Volodia379
Предел всех наших клубов это выход из группы какие бы соперники не были! smirk

Т.е. 2 выхода моими конями в 1/4 ЛЧ, а также 2 КУЕФА у наших команд - это ложь прессы, на самом деле? Выучи матчасть, для начала, чтоб не выглядеть смешным.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#4  Volodia379   (Сегодня, 15:40)
  • +2
  •  (2)
online

Предел всех наших клубов это выход из группы какие бы соперники не были! smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#3  Серж1  Питер (Сегодня, 15:31)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
alx64 кто бы пиз..л, это ты свое помойное ведро захлопни,пока вафля не прилетела
Регистрация: 21.07.2011 [жалоба]
#2  alx64   (Сегодня, 15:18)
  • -2
  •  (4)

Хитрый Лис,
ЭЙ ЗЕНИТОВСКОЕ ГАВНО ЖОПУ ЗАВАЛИ ЧМО ЕБУЧЕЕ!!!
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:10)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Но команда не собирается сдаваться!

что-то подобное уже слышали перед 1-4 от Порту
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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