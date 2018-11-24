"Реал" опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил в финале ЛЧ 2016/17

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|10
|2
|Аякс
|4
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|8
|3
|Бенфика
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|2
|Лион
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|6
|3
|Хоффенхайм
|4
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|Шахтёр
|4
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|4
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|4
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|7
|3
|Валенсия
|4
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|5
|4
|Янг Бойз
|4
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|1
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:41
"Реал" опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил в финале ЛЧ 2016/17
"Реал" опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил в финале ЛЧ 2016/17
Вчера, 23:28
Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (3)
Юрий Семин: если у Котова есть вопросы, пусть придёт и задаст их мне. Кто он такой вообще? (3)
Вчера, 23:19
Юрий Бавин: сплоченность, работа и удача - вот причины наших шести волевых побед (видео)
Юрий Бавин: сплоченность, работа и удача - вот причины наших шести волевых побед (видео)
Вчера, 22:20
ЦСКА - "Виктория": на матч продано более 50 тысяч билетов (2)
ЦСКА - "Виктория": на матч продано более 50 тысяч билетов (2)
Вчера, 21:52
Агент Роши: новый тренер рассчитывает на Педро - он будет бороться за место в основе (1)
Агент Роши: новый тренер рассчитывает на Педро - он будет бороться за место в основе (1)
Вчера, 21:40
Владимир Ильин - о голе Дениса Кулакова: да он сам не понял, как ему удалось так пробить
Владимир Ильин - о голе Дениса Кулакова: да он сам не понял, как ему удалось так пробить
Вчера, 21:21
Валерий Карпин жестко раскритиковал решение перенести матч "Енисей" - "Ахмат" в манеж (7)
Валерий Карпин жестко раскритиковал решение перенести матч "Енисей" - "Ахмат" в манеж (7)
Вчера, 21:20
Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА (2)
Чёрная пятница для "Ахмата". Разбор игры с ЦСКА (2)
Вчера, 21:07
Владимир Пономарев: ЦСКА сделал все для этой победы
Владимир Пономарев: ЦСКА сделал все для этой победы
Вчера, 21:02
ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на матч Лиги чемпионов с "Викторией" Плзень (1)
ЦСКА наказан частичным закрытием трибун на матч Лиги чемпионов с "Викторией" Плзень (1)
Вчера, 20:25
Форвард "Спартака" сменил имидж (фото) (12)
Форвард "Спартака" сменил имидж (фото) (12)
Вчера, 20:21
Виктор Гончаренко: это была игра до гола (4)
Виктор Гончаренко: это была игра до гола (4)
Вчера, 20:16
Рашид Рахимов: сегодня мы точно не заслужили поражения (4)
Рашид Рахимов: сегодня мы точно не заслужили поражения (4)
Вчера, 19:53
ЦСКА обыграл "Ахмат" в первом матче 15-го тура РПЛ (46)
ЦСКА обыграл "Ахмат" в первом матче 15-го тура РПЛ (46)
Вчера, 19:38
Хердур Магнуссон забил свой первый гол за ЦСКА (2)
Хердур Магнуссон забил свой первый гол за ЦСКА (2)
Вчера, 19:26
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
"Рассказ о львиной доле" - пресс-служба "Динамо" потроллила "Енисей" перед очной встречей (видео)
Вчера, 19:23
Жена Мамаева: необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти (6)
Жена Мамаева: необоснованное чувство ненависти - это вполне обоснованное чувство зависти (6)
Вчера, 18:49
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал" (3)
Лучший прогнозист "Рейтинга букмекеров" за октябрь Елизавета Туктамышева сделала прогноз на матч "Локомотив" - "Урал" (3)
Вчера, 17:22
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
Нголо Канте подписал новый контракт с "Челси" и стал самым высокооплачиваемым игроком клуба в истории
Вчера, 17:05
"Ахмат" - ЦСКА: Нисимура и Бистрович в основе армейцев (3)
"Ахмат" - ЦСКА: Нисимура и Бистрович в основе армейцев (3)
"Реал" опроверг обвинения в адрес Рамоса в нарушении антидопинговых правил в финале ЛЧ 2016/17
"Реал" опубликовал заявление на своем официальном сайте, в котором опроверг обвинения в адрес защитника Серхио Рамоса в нарушении антидопинговых правил.
Мадридский клуб заявил, что 32-летний испанский футболист никогда не принимал запрещенные препараты.
Ранее сообщалось, что Рамос принимал дексаметазон до финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/2017 против "Ювентуса" (4:1). Данное вещество обладает противоспалительным эффектом и облегчает боль. Препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Мадридский клуб заявил, что 32-летний испанский футболист никогда не принимал запрещенные препараты.
Ранее сообщалось, что Рамос принимал дексаметазон до финального матча Лиги чемпионов сезона-2016/2017 против "Ювентуса" (4:1). Данное вещество обладает противоспалительным эффектом и облегчает боль. Препарат запрещен Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.