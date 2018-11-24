Бенедикт Хёведес сможет принять участие в матче с "Галатасараем"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
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|Атлетико
|4
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|0
|5
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|3
|Брюгге
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|0
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|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
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|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
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|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
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|ПСЖ
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|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
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|2
|Шальке 04
|4
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|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
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|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
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|Бавария
|4
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|1
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|3
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|+2
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|Аякс
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|2
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
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|Лион
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|Хоффенхайм
|4
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|0
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|3
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|4
|Шахтёр
|4
|0
|2
|0
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|4
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
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|ЦСКА
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|Виктория
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|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|2
|0
|0
|5
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|+5
|9
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|Манчестер Юнайтед
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|Валенсия
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Бенедикт Хёведес сможет принять участие в матче с "Галатасараем"
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".
В пятницу "Локомотив" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. Хёведес был заменен на 57-й минуте из-за повреждения правого колена.
"Повреждение Хёведеса оказалось несерьезным, защитник готовится к матчу Лиги чемпионов с "Галатасараем", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
ТАСС
В пятницу "Локомотив" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. Хёведес был заменен на 57-й минуте из-за повреждения правого колена.
"Повреждение Хёведеса оказалось несерьезным, защитник готовится к матчу Лиги чемпионов с "Галатасараем", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
ТАСС
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