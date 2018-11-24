Бенедикт Хёведес сможет принять участие в матче с "Галатасараем"

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хёведес сможет принять участие в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против турецкого "Галатасарая".В пятницу "Локомотив" в домашнем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграл екатеринбургскому "Уралу" со счетом 1:2. Хёведес был заменен на 57-й минуте из-за повреждения правого колена."Повреждение Хёведеса оказалось несерьезным, защитник готовится к матчу Лиги чемпионов с "Галатасараем", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.