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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
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|Победы
|Ничьи
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
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Виктор Гончаренко: никакой недооценки "Виктории" не будет (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с журналистами перед предстоящим матчем Лиги чемпионов с "Викторией Плзень", передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.
- Каково состояние Алана Дзагоева? Сможем ли мы завтра увидеть его на поле?
- К сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. Даже, если бы здоровье ему позволяло - он больше месяца полноценно не занимался. Поэтому его физическое состояние оставляет желать лучшего.
- ЦСКА второй год подряд может гарантировать себе евровесну, хотя никто этого не ожидал. Проще ли работать без давления, когда от вас не ждут больших свершений?
- Ну это, наверное, и к чемпионату относится. Если в августе люди смотрели на наш состав, то они не слишком верили в нас. Но мы спокойно относились к этому и планомерно работали, а что касается евровесны... Конечно, мы хотим это повторить. Это очень полезно для наших молодых игроков. Также это позволяет хорошо вкатиться в чемпионат весной.
- Что поменялось у "Виктории"? Ждете чего-то необычного от соперника?
- Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. В любом матче Лиги чемпионов недооценка наказывается, в том числе и "Викторией". Поэтому завтра мы не ждем никакой легкой прогулки. Что касается изменений, то еще со времен БАТЭ мне хорошо известна чешская команда. У них тот же тренер, тот же рисунок игры. Мы четко видим как команда атакует, как обороняется, как разыгрывают стандарты. Вопрос в том, как мы это используем. Как надавим на их слабые стороны. Не сможет сыграть Крменчик, забивший нам 2 гола в первом матче, но тем не менее его есть кем заменить - структурно игра "Виктории" не поменяется. Ждем ту же игру, что была и в первом матче.
- Многие тренеры жалуются на паузы для игр сборных. Судя по матчу в Грозном на вас пауза не повлияла?
- Это не жалость. Даже журналисты, выходя из отпуска на работу, тратят какое-то время на адаптацию. Это просто констатация того, что ты не знаешь в каком состоянии команда подойдет к этой игре. Все приезжают в разном физическом и эмоциональном состоянии. Поэтому здесь есть элемент непредсказуемости. После того, как ты проводишь матч, как в Грозном, например, общее состояние выравнивается. Говоря о паузе, мы имеем ввиду именно это - неопределенность. Сейчас мы знаем, кто в каком состоянии. Плюс вспоминаешь партнеров по полю и предъявляемые требования.
- Небольшая параллель со сборной России. Конец сезона, игроки устали, у многих мышечные проблемы. Чувствуете ли вы, что по мере приближения к паузе играть становится все тяжелее?
- Я бы даже сказал, что мы стали лучше к ноябрю, потому что мы узнали друг друга и поняли возможности каждого игрока. Что касается мышечных травм, то стоит вспомнить про Чемпионат мира. У ребят не было больших пауз ни до, ни после турнира. Поэтому к зиме накопленная усталость и проявляется. Хотя у своих игроков я этого не вижу.
- Сыграет ли роль дисквалификация Магнуссона при выборе тактики? Выберете 4 или 5 защитников?
- Я не могу сказать, что мы играем в 5 защитников. У нас плавающая схема. Марио всегда ориентирован на атаку, поэтому я не могу сказать, что мы играем в 5 защитников. Но в любом случае надо грамотно атаковать и обороняться.
- Будет ли Марио играть в шлеме?
- Помимо шлема, ему еще и маску стоит одеть - в Грозном он пытался совершить такой-же подкат, как под Коларова. У нас сердце замирало. Зная его страсть ему лучше и шлем, и маску, и что-нибудь еще...
- Как долго еще он будет в шлеме?
- Всю карьеру (смеется). Ну как минимум до конца этой части сезона.
- Мы посчитали, что за карьеру в ЦСКА он уже 7 раз получал травму головы. Вы не общались с ним по этому поводу, как этого избежать?
- Он такой парень, что всегда идет до конца. Во время игры он про все забывает и не боится таких вещей. Хотя, конечно, мы разговариваем на эту тему.
- Двое ваших ребят номинированы на премию лучшему молодому игроку. Считаете это вашей личной победой?
- У меня душа разрывается. Оба достойны. У них разные игровые характеристики. Возможности Облякова мне хорошо известны, а Ахметов является открытием. Мы надеялись, что он поможет нам, но не думали, что он настолько универсален. Выбор за вами, а я приму любое ваше решение.
Rusfootball.info
- Каково состояние Алана Дзагоева? Сможем ли мы завтра увидеть его на поле?
- К сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. Даже, если бы здоровье ему позволяло - он больше месяца полноценно не занимался. Поэтому его физическое состояние оставляет желать лучшего.
- ЦСКА второй год подряд может гарантировать себе евровесну, хотя никто этого не ожидал. Проще ли работать без давления, когда от вас не ждут больших свершений?
- Ну это, наверное, и к чемпионату относится. Если в августе люди смотрели на наш состав, то они не слишком верили в нас. Но мы спокойно относились к этому и планомерно работали, а что касается евровесны... Конечно, мы хотим это повторить. Это очень полезно для наших молодых игроков. Также это позволяет хорошо вкатиться в чемпионат весной.
- Что поменялось у "Виктории"? Ждете чего-то необычного от соперника?
- Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. В любом матче Лиги чемпионов недооценка наказывается, в том числе и "Викторией". Поэтому завтра мы не ждем никакой легкой прогулки. Что касается изменений, то еще со времен БАТЭ мне хорошо известна чешская команда. У них тот же тренер, тот же рисунок игры. Мы четко видим как команда атакует, как обороняется, как разыгрывают стандарты. Вопрос в том, как мы это используем. Как надавим на их слабые стороны. Не сможет сыграть Крменчик, забивший нам 2 гола в первом матче, но тем не менее его есть кем заменить - структурно игра "Виктории" не поменяется. Ждем ту же игру, что была и в первом матче.
- Многие тренеры жалуются на паузы для игр сборных. Судя по матчу в Грозном на вас пауза не повлияла?
- Это не жалость. Даже журналисты, выходя из отпуска на работу, тратят какое-то время на адаптацию. Это просто констатация того, что ты не знаешь в каком состоянии команда подойдет к этой игре. Все приезжают в разном физическом и эмоциональном состоянии. Поэтому здесь есть элемент непредсказуемости. После того, как ты проводишь матч, как в Грозном, например, общее состояние выравнивается. Говоря о паузе, мы имеем ввиду именно это - неопределенность. Сейчас мы знаем, кто в каком состоянии. Плюс вспоминаешь партнеров по полю и предъявляемые требования.
- Небольшая параллель со сборной России. Конец сезона, игроки устали, у многих мышечные проблемы. Чувствуете ли вы, что по мере приближения к паузе играть становится все тяжелее?
- Я бы даже сказал, что мы стали лучше к ноябрю, потому что мы узнали друг друга и поняли возможности каждого игрока. Что касается мышечных травм, то стоит вспомнить про Чемпионат мира. У ребят не было больших пауз ни до, ни после турнира. Поэтому к зиме накопленная усталость и проявляется. Хотя у своих игроков я этого не вижу.
- Сыграет ли роль дисквалификация Магнуссона при выборе тактики? Выберете 4 или 5 защитников?
- Я не могу сказать, что мы играем в 5 защитников. У нас плавающая схема. Марио всегда ориентирован на атаку, поэтому я не могу сказать, что мы играем в 5 защитников. Но в любом случае надо грамотно атаковать и обороняться.
- Будет ли Марио играть в шлеме?
- Помимо шлема, ему еще и маску стоит одеть - в Грозном он пытался совершить такой-же подкат, как под Коларова. У нас сердце замирало. Зная его страсть ему лучше и шлем, и маску, и что-нибудь еще...
- Как долго еще он будет в шлеме?
- Всю карьеру (смеется). Ну как минимум до конца этой части сезона.
- Мы посчитали, что за карьеру в ЦСКА он уже 7 раз получал травму головы. Вы не общались с ним по этому поводу, как этого избежать?
- Он такой парень, что всегда идет до конца. Во время игры он про все забывает и не боится таких вещей. Хотя, конечно, мы разговариваем на эту тему.
- Двое ваших ребят номинированы на премию лучшему молодому игроку. Считаете это вашей личной победой?
- У меня душа разрывается. Оба достойны. У них разные игровые характеристики. Возможности Облякова мне хорошо известны, а Ахметов является открытием. Мы надеялись, что он поможет нам, но не думали, что он настолько универсален. Выбор за вами, а я приму любое ваше решение.
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