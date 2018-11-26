Виктор Гончаренко: никакой недооценки "Виктории" не будет (видео)

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Виктор Гончаренко: никакой недооценки "Виктории" не будет (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко пообщался с журналистами перед предстоящим матчем Лиги чемпионов с "Викторией Плзень", передает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.



- Каково состояние Алана Дзагоева? Сможем ли мы завтра увидеть его на поле?

- К сожалению, нет. Он тренируется индивидуально. Даже, если бы здоровье ему позволяло - он больше месяца полноценно не занимался. Поэтому его физическое состояние оставляет желать лучшего.

- ЦСКА второй год подряд может гарантировать себе евровесну, хотя никто этого не ожидал. Проще ли работать без давления, когда от вас не ждут больших свершений?


- Ну это, наверное, и к чемпионату относится. Если в августе люди смотрели на наш состав, то они не слишком верили в нас. Но мы спокойно относились к этому и планомерно работали, а что касается евровесны... Конечно, мы хотим это повторить. Это очень полезно для наших молодых игроков. Также это позволяет хорошо вкатиться в чемпионат весной.

- Что поменялось у "Виктории"? Ждете чего-то необычного от соперника?


- Мы очень серьезно относимся к этому сопернику. В любом матче Лиги чемпионов недооценка наказывается, в том числе и "Викторией". Поэтому завтра мы не ждем никакой легкой прогулки. Что касается изменений, то еще со времен БАТЭ мне хорошо известна чешская команда. У них тот же тренер, тот же рисунок игры. Мы четко видим как команда атакует, как обороняется, как разыгрывают стандарты. Вопрос в том, как мы это используем. Как надавим на их слабые стороны. Не сможет сыграть Крменчик, забивший нам 2 гола в первом матче, но тем не менее его есть кем заменить - структурно игра "Виктории" не поменяется. Ждем ту же игру, что была и в первом матче.

- Многие тренеры жалуются на паузы для игр сборных. Судя по матчу в Грозном на вас пауза не повлияла?


- Это не жалость. Даже журналисты, выходя из отпуска на работу, тратят какое-то время на адаптацию. Это просто констатация того, что ты не знаешь в каком состоянии команда подойдет к этой игре. Все приезжают в разном физическом и эмоциональном состоянии. Поэтому здесь есть элемент непредсказуемости. После того, как ты проводишь матч, как в Грозном, например, общее состояние выравнивается. Говоря о паузе, мы имеем ввиду именно это - неопределенность. Сейчас мы знаем, кто в каком состоянии. Плюс вспоминаешь партнеров по полю и предъявляемые требования.

- Небольшая параллель со сборной России. Конец сезона, игроки устали, у многих мышечные проблемы. Чувствуете ли вы, что по мере приближения к паузе играть становится все тяжелее?

- Я бы даже сказал, что мы стали лучше к ноябрю, потому что мы узнали друг друга и поняли возможности каждого игрока. Что касается мышечных травм, то стоит вспомнить про Чемпионат мира. У ребят не было больших пауз ни до, ни после турнира. Поэтому к зиме накопленная усталость и проявляется. Хотя у своих игроков я этого не вижу.

- Сыграет ли роль дисквалификация Магнуссона при выборе тактики? Выберете 4 или 5 защитников?

- Я не могу сказать, что мы играем в 5 защитников. У нас плавающая схема. Марио всегда ориентирован на атаку, поэтому я не могу сказать, что мы играем в 5 защитников. Но в любом случае надо грамотно атаковать и обороняться.

- Будет ли Марио играть в шлеме?

- Помимо шлема, ему еще и маску стоит одеть - в Грозном он пытался совершить такой-же подкат, как под Коларова. У нас сердце замирало. Зная его страсть ему лучше и шлем, и маску, и что-нибудь еще...

- Как долго еще он будет в шлеме?

- Всю карьеру (смеется). Ну как минимум до конца этой части сезона.

- Мы посчитали, что за карьеру в ЦСКА он уже 7 раз получал травму головы. Вы не общались с ним по этому поводу, как этого избежать?

- Он такой парень, что всегда идет до конца. Во время игры он про все забывает и не боится таких вещей. Хотя, конечно, мы разговариваем на эту тему.

- Двое ваших ребят номинированы на премию лучшему молодому игроку. Считаете это вашей личной победой?

- У меня душа разрывается. Оба достойны. У них разные игровые характеристики. Возможности Облякова мне хорошо известны, а Ахметов является открытием. Мы надеялись, что он поможет нам, но не думали, что он настолько универсален. Выбор за вами, а я приму любое ваше решение.

Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Виктория П Гончаренко Rвидео
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
prosto prosrem kak obi4no....)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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