Юрий Семин: просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" рассказал о непростом графике команды.- По поводу календаря мы просили у РПЛ, чтобы хотя бы один матч перенесли на резервный день, но нам навстречу не пошли. Так что будем играть в том графике, что есть. Думаю, что мы будем в хорошем состоянии. Кондиции у футболистов сейчас неплохие. Почти нет травмированных. Будет обязательно ротация в предстоящих матчах.- Горевать нам нельзя. В команде хорошее настроение. Так уж сложились обстоятельства. Нужно учесть этот опыт в дальнейшем и двигаться вперед.