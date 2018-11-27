Юрий Семин: просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Юрий Семин: просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" рассказал о непростом графике команды.

- Не очень простой график у "Локо". В каком состоянии находится команда? И есть ли опасения, что игроки получат травмы в такую погоду?

- По поводу календаря мы просили у РПЛ, чтобы хотя бы один матч перенесли на резервный день, но нам навстречу не пошли. Так что будем играть в том графике, что есть. Думаю, что мы будем в хорошем состоянии. Кондиции у футболистов сейчас неплохие. Почти нет травмированных. Будет обязательно ротация в предстоящих матчах.

- Насколько на команду влияет психологически то, что не набрано ни одного очка в ЛЧ?

- Горевать нам нельзя. В команде хорошее настроение. Так уж сложились обстоятельства. Нужно учесть этот опыт в дальнейшем и двигаться вперед.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив Галатасарай
Сегодня, 19:04
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#2  yuri  спб (Сегодня, 19:30)
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Цитата: Яamon
еще бы, в этом сезоне зина неистово тянет свои вороватые заскорузлые ручонки к золотым медалям. и мешать ей не стоит

Синьор, давно замечено какие у нас шампиньоны . Их просто давят в Европе. Что коней , что мясо,что вот нынче. Зенит до такого не опускался ни разу. Логику включите, вырубите эмоции.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 19:15)
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Болеет за:
«Локомотив»
еще бы, в этом сезоне зина неистово тянет свои вороватые заскорузлые ручонки к золотым медалям. и мешать ей не стоит
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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