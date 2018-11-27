Юрий Семин: просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|4
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|9
|2
|Атлетико
|4
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|9
|3
|Брюгге
|4
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|4
|4
|Монако
|4
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|4
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|10
|2
|Интер
|4
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|3
|Тоттенхэм
|4
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|4
|4
|ПСВ
|4
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|4
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|6
|2
|Ливерпуль
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|3
|ПСЖ
|4
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|5
|4
|Црвена Звезда
|4
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|10
|2
|Шальке 04
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|4
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|4
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|10
|2
|Аякс
|4
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
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|3
|Бенфика
|4
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|4
|4
|АЕК
|4
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|4
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|2
|Лион
|4
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|6
|3
|Хоффенхайм
|4
|0
|0
|1
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|4
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|4
|Шахтёр
|4
|0
|2
|0
|4
|4
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|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|4
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|9
|2
|Рома
|4
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|ЦСКА
|4
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|4
|Виктория
|4
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
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|0
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|5
|0
|+5
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|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|1
|1
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|+3
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|Валенсия
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Юрий Семин: просили перенести один из матчей на резервный день, но нам не пошли навстречу
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин на пресс-конференции накануне матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Галатасараем" рассказал о непростом графике команды.
- Не очень простой график у "Локо". В каком состоянии находится команда? И есть ли опасения, что игроки получат травмы в такую погоду?
- По поводу календаря мы просили у РПЛ, чтобы хотя бы один матч перенесли на резервный день, но нам навстречу не пошли. Так что будем играть в том графике, что есть. Думаю, что мы будем в хорошем состоянии. Кондиции у футболистов сейчас неплохие. Почти нет травмированных. Будет обязательно ротация в предстоящих матчах.
- Насколько на команду влияет психологически то, что не набрано ни одного очка в ЛЧ?
- Горевать нам нельзя. В команде хорошее настроение. Так уж сложились обстоятельства. Нужно учесть этот опыт в дальнейшем и двигаться вперед.
"Спорт-Экспресс"
- Не очень простой график у "Локо". В каком состоянии находится команда? И есть ли опасения, что игроки получат травмы в такую погоду?
- По поводу календаря мы просили у РПЛ, чтобы хотя бы один матч перенесли на резервный день, но нам навстречу не пошли. Так что будем играть в том графике, что есть. Думаю, что мы будем в хорошем состоянии. Кондиции у футболистов сейчас неплохие. Почти нет травмированных. Будет обязательно ротация в предстоящих матчах.
- Насколько на команду влияет психологически то, что не набрано ни одного очка в ЛЧ?
- Горевать нам нельзя. В команде хорошее настроение. Так уж сложились обстоятельства. Нужно учесть этот опыт в дальнейшем и двигаться вперед.
"Спорт-Экспресс"
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