Виктор Гончаренко: "Виктория" заслужила победу

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Виктор Гончаренко: "Виктория" заслужила победу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Виктории" (1:2).

"Мы не заслужили положительного результата, соперник заслуженно победил. Мы забили быстрый гол и после этого перестали играть. Могли бы лучше контролировать мяч, но у нас развалилась игра в центре поля. Недонастрой? Его не было У нас страдало начало атаки, и из-за этого были проблемы", - сказал Гончаренко.
Теги: Гончаренко ЦСКА Виктория
Вчера, 23:17
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5
(1)
#5  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 00:03)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: CSKA-180505
Страдало завершение!Два дохлых момента у Щенникова,один у Облякова(сцуко вообще не понимаю какого хера он в ЦСКА выходит в старте) и один у Арнора!

да писец такие моменты запороли, олени блин


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#4  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 23:42)
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Страдало завершение!Два дохлых момента у Щенникова,один у Облякова(сцуко вообще не понимаю какого хера он в ЦСКА выходит в старте) и один у Арнора!
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  Br.Li   (Вчера, 23:32)
  • 0
  •  (2)

Виктор, "Виктория" изменяет тебе!
Особенно в ЕК! Ты уж разберись, иначе опять Батэ!
Регистрация: 21.08.2014 [жалоба]
#2  teacher   (Вчера, 23:28)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Местами так классно катали-прямо барселона! А голы какие-то дурацкие пропустили.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:26)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Первонах


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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