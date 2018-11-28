Роман Губник: "Лужники" - самый лучший стадион в мире (видео)

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 4 1 1 0 3 1 +2 10
2 Аякс 4 1 1 0 4 1 +3 8
3 Бенфика 4 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 4 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 4 1 0 1 3 3 0 9
2 Лион 4 1 1 0 4 3 +1 6
3 Хоффенхайм 4 0 0 1 3 4 -1 3
4 Шахтёр 4 0 2 0 4 4 0 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 4 1 0 1 3 1 +2 9
2 Рома 4 1 0 1 5 3 +2 9
3 ЦСКА 4 1 1 0 3 2 +1 4
4 Виктория 4 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 4 2 0 0 5 0 +5 9
2 Манчестер Юнайтед 4 1 1 0 3 0 +3 7
3 Валенсия 4 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 4 0 0 2 0 6 -6 1

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Роман Губник: "Лужники" - самый лучший стадион в мире (видео)

Защитник "Виктории Пльзень" Роман Губник поделился впечатлениями от гостевого матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против ЦСКА (2:1).



- Тяжелый матч, должны были выиграть сегодня. После первого тайма мы проигрывали 0:1, потом не забили пенальти. Во втором тайме сравняли счет, для нас это было супер. В конце забили второй гол и взяли три очка. Для нас это очень важная игра была.

- Перед игрой было ощущение, что либо все, либо ничего?

- Да. Должны были выиграть. Ничья или поражения - для нас это было плохим результатом.

- Казалось, что поле было скользким. Сильно мешало?

- Было скользким. Для меня оно хорошим было, мяч быстрый. Это самый лучший в мире стадион.

- Согласны, что в первые полчаса ЦСКА смят "Викторию" и мог забивать много?

- Забили с пенальти, потом было 2-3 шанса, но не забили. В конце первого тайма у нас было 2 момента, но мы не забили. Пенальти не реализовали, было тяжело. Хотели забить в первом тайме.

- Когда пенальти не забили, не казалось, что все пропало?

- Было тяжело, но были еще 45 минут.

- "Виктория" теперь фаворит за Лигу Европы?

- Мы хотели 3-е место занять. Это супер.

- Сильно замерзли?

- Я нет. Я привык, когда здесь играл.

- Можно сказать, что опыт победил молодость?

- У них очень много молодая команда. Когда-то здесь играли Березуцкие, Игнашевич. Сейчас это молодая команда. У них супернападающий. Для нас хорошо, что не забили.

Rusfootball.info
Теги: Виктория П ЦСКА Rвидео
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