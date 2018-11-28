"Манчестер Сити" вырвал ничью у "Лиона", "Шахтер" обыграл "Хоффенхайм"

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

"Манчестер Сити" вырвал ничью у "Лиона", "Шахтер" обыграл "Хоффенхайм"

"Манчестер Сити" на выезде сыграл вничью с "Лионом" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

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Лига чемпионов

5 тур

"Лион" – "Манчестер Сити" 2:2

Голы: Корне, 55, Лапорт, 62, Корне, 81, Агуэро, 83

"Лион": Лопеш, Рафаэл (Тете, 74), Менди, Марсал, Марсело, Денайер, Альваро, Ауа, Фекир (Траоре, 84), Депай, Корне (Терье, 89)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уолкер, Стоунс, Лапорт, Зинченко, Фернандиньо, Сильва, Стерлинг, Зане (Делф, 71), Марез, Агуэро (Фоден, 90+1)

Предупреждения: Фернандиньо, 23, Стерлинг, 34, Менди, 62

"Хоффенхайм" – "Шахтёр" 2:3

Голы: Исмаили, 14, Тайсон, 15, Крамарич, 17, Цубер, 40, Тайсон, 90+2

"Хоффенхайм": Бауман, Кадержабек, Бичакчич, Фогт, Нордтвейт (Гриллич, 84), Шульц (Грифо, 85), Цубер (Нелсон, 77), Демирбай, Крамарич, Салаи, Бельфодиль

"Шахтёр": Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Хочолава, Степаненко (Патрик, 77), Данченко (Бутко, 90+4), Майкон, Коваленко (Дентиньо,85), Тайсон, Мораес

Предупреждения: Степаненко, 37, Салаи, 58, 59, Матвиенко, 68, Фогт, 89, Кривцов, 90+1, Данченко, 90+4, Пятов, 90+6, Демирбай, 90+6

Удаления: Салаи, 59
Теги: Манчестер Сити Лион Хоффенхайм Шахтер
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#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 03:03)
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Шахтер победил потому что у него есть Данченко который играл в Анжи и Бутко из Амкара. А Сити не проиграл потому что у них играл Зинченко из Уфы


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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