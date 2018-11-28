Александр Тарханов: Положение у ЦСКА сейчас даже хуже, чем у "Виктории"

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Александр Тарханов: Положение у ЦСКА сейчас даже хуже, чем у "Виктории"

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в интервью Rusfootball.info прокомментировал поражение красно-синих от чешской «Виктории» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:2) и оценил их шансы на выход в плей-офф Лиги Европы.

- В начале игры ЦСКА владел преимуществом, забил пенальти, Щенников имел еще момент поразить ворота соперника. Потом какой-то промежуток были три угловых, и инициатива перешла к сопернику, потом, правда гости, пенальти не забили, - приводит слова Тарханова корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Второй тайм так начался, что инициативой владела чешская команда, а затем снова ЦСКА. Атаки у армейцев были хорошие, могли бы где-то довести дело до логического конца, но легкости не было у ЦСКА, а тяжесть была. Думаю, из-за того, что еще очень молоды ребята. Но и так прогресс у них большой в игре. Тут и Лига чемпионов, и матчи РПЛ, и за сборные уезжают играть - наверное, все-таки накопилась какая-то усталость. Не было легкости.

- Казалось, не очень идет дело у ЦСКА в завершающей стадии атак...

- Когда чувствуется тяжесть, это всегда отражается на реализации моментов. При счете 1:1 был очень хороший момент, когда кто-то выходил с фланга, но не забили.

- «Виктория» сравнялась с красно-синими по набранным очкам. Как оцениваете шансы ЦСКА на выход в плей-офф Лиги Европы?

- К сожалению, сейчас у них положение даже хуже, чем у «Виктории». Потому что соперник выиграл. Здесь уже надо стараться добиться положительного результата в матче с «Реалом», а также, чтобы «Рома» обыграла «Викторию». Дома красно-синие победили «Реал». Испанская команда сейчас находится в не самом лучшем состоянии, поэтому все может быть. У ЦСКА хорошая атака, игроки техничные. Здесь есть, конечно же, шанс.

Rusfootball.info
Теги: Тарханов ЦСКА Виктория П
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