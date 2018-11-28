Яростные эмоции Моуринью на гол его команды в добавленное время (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью эмоционально отреагировал на победный гол в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз".Полузащитник Маруан Феллаини забил единственный мяч во встрече на 91-й минуте.