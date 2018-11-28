Яростные эмоции Моуринью на гол его команды в добавленное время (видео)

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Яростные эмоции Моуринью на гол его команды в добавленное время (видео)

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью эмоционально отреагировал на победный гол в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз".

Полузащитник Маруан Феллаини забил единственный мяч во встрече на 91-й минуте.

Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:32
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6
(4)
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 12:30)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Эмоции настоящего профи, молодец!


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  yuri  спб (Сегодня, 12:29)
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Misha Hetfild
Если б наш тренер себя так повёл уже бы загнобили " толерантные " западные СМИ ! И рассказали какие русские , дикие варвары .

Да местная руководящая организация его бы упекла на полгода без права переписки. Какие к черту западные СМИ - дети.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#4  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 12:19)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Misha Hetfild
Если б наш тренер себя так повёл уже бы загнобили " толерантные " западные СМИ ! И рассказали какие русские , дикие варвары .

Не волнуйся. Они и своих еще как гнобят.
Вспомнить хотя бы так называемый "харасмент". Молодые девки 20-40 лет назад пачками ложились под режиссеров и продьюсеров чтобы получить роли. А теперь, получив (заработав) свои миллионы, рассказывают, о нестерпимых душевных муках, преследовавших их за эти годы. А несчастные режиссеры теперь лишаются работы, таскаются по судам а один даже повесился кажется.
И такого рода историй там полно. Их СМИ вообще пофиг на кого кидаться.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#3  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 11:56)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Ростов»
Если б наш тренер себя так повёл уже бы загнобили " толерантные " западные СМИ ! И рассказали какие русские , дикие варвары .
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#2  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 11:50)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Видно, что человек беззаветно любит футбол.


--------------------
Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 11:37)
  • -1
  •  (3)
online

Пошли все на куй и эти бутылки тоже)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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