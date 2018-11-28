"ПСЖ" и "Ливерпуль" объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "ПСЖ" и "Ливерпуля" на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.Буффон, Керер, Бернат, Кимпембе, Т. Силва, Маркиньос, Верратти, Ди Мария, Кавани, Мбаппе, Неймар.Запасные: Ареола, Д. Алевес, Рабьо, Нсоки, Дракслер, Шупо-Мотинг, М. Диаби.: Бекер, Гомес, Робертсон, Ловрен, ван Дейк, Хендерсон, Милнер, Вейналдум, Салах, Фирмино, Мане.Запасные: Миньоле, Матип, Александер-Арнольд, Фабиньо, Кейта, Старридж, Шакири.