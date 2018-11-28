"Монако" Головина уступил "Атлетико"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

"Монако" Головина уступил "Атлетико"

"Атлетико" обыграл "Монако" (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

5 тур

"Атлетико" – "Монако" 2:0

Голы: Бадьяшиль, 2 (авто.), Гризманн, 24

"Атлетико": Облак, Луис, Эрнандес, Арьяс, Савич, Лемар (Калинич, 63), Эрнандес, Парти, Коке (Витоло, 46), Гризманн, Корреа (Сауль, 69)

"Монако": Бенальо, Бадьяшиль, Biancone, Раджи, Жемерсон, Шадли (Тюрам-Юльен, 63), Головин (Диоп, 63), Массенго, Тилеманс, Силла (Фалькао, 55), Грандсир

Предупреждения: Гризманн, 45, Тилеманс, 54, Савич, 62, Biancone, 68, Савич, 82, Парти, 86
Теги: Монако Головин
Сегодня, 22:50
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(1)
#4  trachok   (Сегодня, 22:59)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Монако Головина звучит как Идиотизм Журналиста
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
#3  SPV 77  Брянск (Сегодня, 22:57)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Когда успел Монако приобрести?


Да опустил и забыл
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 22:52)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Когда успел Монако приобрести?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  xxd   (Сегодня, 22:52)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Какая неожиданность,никто даже и не думал об этом)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
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