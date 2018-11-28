Антон Миранчук: "Шальке" надо побеждать

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Антон Миранчук: "Шальке" надо побеждать

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук дал комментарий после победы в домашнем матче 5-го тура Лиги чемпионов над "Галатасараем" (2:0).

– Очень тяжелая игра была сегодня, – заявил Миранчук. – Да, играть при своих болельщиках легче, они дают нам дополнтельный импульс. Обидно, что не реализовали много моментов. Рады, что наконец победили в Лиге чемпионов. Надо было забивать еще, но это футбол. Шансы попась в Лигу Европы есть, они достаточно неплохие. Посмотрим, что будет дальше. Ничего такого в предстоящей игре против "Шальке" не вижу. Будем стараться играть в свой футбол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Миранчук Ан. Шальке Локомотив
Вчера, 23:19
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#3  alexpyat  Пятигорск (Вчера, 23:38)
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  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Почему я не вижу в словах Антона того, что написано в заголовке?
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#2  Он_вам_не_димон  Москвобад (Вчера, 23:37)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Правда? А то я думал можно проиграть)


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#1  СуперШтангист   (Вчера, 23:25)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Терек»
О, это ж "отрыв от "Зенита"= сопли".
Ну раз это тело начало понтоваться в интервью, значит просёр в Германии обеспечен.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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