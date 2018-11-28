Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 4 2 0 0 4 0 +4 9
2 Атлетико 4 2 0 0 5 2 +3 9
3 Брюгге 4 0 0 2 1 4 -3 4
4 Монако 4 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 4 2 0 0 8 2 +6 10
2 Интер 4 2 0 0 4 2 +2 7
3 Тоттенхэм 4 0 0 2 3 6 -3 4
4 ПСВ 4 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 4 1 1 0 1 0 +1 6
2 Ливерпуль 4 1 0 1 3 3 0 6
3 ПСЖ 4 1 0 1 8 4 +4 5
4 Црвена Звезда 4 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 4 1 1 0 2 1 +1 10
2 Шальке 04 4 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 4 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 4 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал победу над "Галатасараем" в Лиге чемпионов.

- Самое главное, что взяли три очка. У нас еще есть шанс на Лигу Европы.

- Во втором тайме защита "Локо" практически не давала гостям подойти к воротам. Что Семин сказал в перерыве?

- Сказал продолжать играть на контратаках, стараться забить второй гол. Так и получилось. Потом немного отошли назад, но особых моментов у "Галатасарая" не было.

- "Локомотив" заслуживал более крупной победы?

- Пару хороших моментов еще было. В голове было, что мы в предыдущем матче проиграли 3-0. Я бы не сказал, что мы этого тогда заслуживали. Реванш 3-0 не получился, но нас и 2-0 устраивает.

- Погода как-то сказалась сегодня?

- Условия одинаковые для обеих команд. Не буду говорить, что мороз был нам в плюс. Это футбол.

- Впереди игра со "Спартаком".

- Это дерби, и им, и нам нужны очки. Мы смотрели их последний матч. Думаю, что дерби простым не бывает.

Rusfootball.info
Теги: Рыбус Локомотив Галатасарай
Вчера, 23:43
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#1  Яamon   (Сегодня, 00:04)
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Болеет за:
«Локомотив»
вот и зря он вас устраивает. могли бы вполне еще пару положить, а не расслабляться, игра позволяла. повысили бы себе шансы на выход в ЛЕ
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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