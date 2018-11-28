Мацей Рыбус: реванш 3:0 не получился, но нас и 2:0 устраивает

Защитник "Локомотива" Мацей Рыбус прокомментировал победу над "Галатасараем" в Лиге чемпионов.- Самое главное, что взяли три очка. У нас еще есть шанс на Лигу Европы.- Сказал продолжать играть на контратаках, стараться забить второй гол. Так и получилось. Потом немного отошли назад, но особых моментов у "Галатасарая" не было.- Пару хороших моментов еще было. В голове было, что мы в предыдущем матче проиграли 3-0. Я бы не сказал, что мы этого тогда заслуживали. Реванш 3-0 не получился, но нас и 2-0 устраивает.- Условия одинаковые для обеих команд. Не буду говорить, что мороз был нам в плюс. Это футбол.- Это дерби, и им, и нам нужны очки. Мы смотрели их последний матч. Думаю, что дерби простым не бывает.