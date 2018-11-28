Гильерме: "Локомотив" заслужил победу

Вратарь "Локомотива" Гильерме высказался о матче против "Галатасарая" (2:0) в Лиге чемпионов.- Мы заслужили победу. Я не знаю, как вы смотрели, но мы лучше играли.- Сильный соперник. Наша цель - выиграть. В Лиге чемпионов нет легких игр. Нас ожидает сложный матч.