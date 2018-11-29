Гжегож Крыховяк впервые в карьере забил гол в Лиге чемпионов

"Локомотив" одержал уверенную победу над "Галатасараем" (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.В этой встрече забитым мячом на 43-й минуте отметился полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк.Для поляка этот гол стал первым в карьере в ЛЧ. В последний раз он забивал в еврокубках в сезоне-2014/15 - тогда он дважды отличился в Лиге Европы в составе "Севильи".