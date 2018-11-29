Неймар стал самым результативным бразильцем в истории Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" Неймар отметился забитым голом "Ливерпулю" во вчерашнем матче Лиги чемпионов (2:1).Этот гол стал 31-м для 26-летнего форварда в этом турнире, что позволило Неймару стать самым результативным бразильцев в истории Лиги чемпионов.На втором месте – Кака (30 голов), на третьем – Ривалдо (27 мячей).