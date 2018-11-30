Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1
Лига Европы УЕФА. Групповая стадия
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Байер 5 2 0 0 7 4 +3 10
2 Цюрих 5 2 0 0 2 0 +2 9
3 АЕК 5 0 0 2 2 5 -3 5
4 Лудогорец 5 0 0 2 2 4 -2 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ред Булл 5 2 0 0 6 3 +3 15
2 Селтик 5 1 0 1 2 3 -1 9
3 Лейпциг 5 1 0 1 5 4 +1 6
4 Русенборг 5 0 0 2 1 4 -3 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Зенит 5 1 1 0 2 1 +1 11
2 Славия 5 1 0 1 1 1 0 7
3 Копенгаген 5 1 1 0 3 2 +1 5
4 Бордо 5 0 0 2 1 3 -2 4
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Загреб 5 2 0 0 6 1 +5 13
2 Фенербахче 5 1 0 1 3 4 -1 8
3 Спартак Трнава 5 1 0 1 1 2 -1 4
4 Андерлехт 5 0 0 2 0 3 -3 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Арсенал 5 2 0 0 7 2 +5 13
2 Спортинг 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Ворскла 5 0 0 2 3 6 -3 3
4 Карабах 5 0 0 2 0 5 -5 3
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бетис 5 1 1 0 3 0 +3 11
2 Милан 5 2 0 0 4 1 +3 10
3 Олимпиакос 5 0 1 1 1 3 -1 7
4 Дюделанж 5 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Вильярреал 5 0 2 0 5 5 0 7
2 Рапид 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Ренджерс 5 1 1 0 5 3 +2 6
4 Спартак М 5 0 1 1 3 5 -2 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Айнтрахт 5 2 0 0 6 2 +4 15
2 Лацио 5 1 0 1 3 5 -2 9
3 Аполлон 5 0 1 1 3 4 -1 4
4 Марсель 5 0 1 1 3 4 -1 1
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа I
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Генк 5 1 0 1 3 3 0 8
4 Бешикташ 5 1 0 1 3 3 0 7
3 Мальмё 5 1 0 1 2 2 0 6
4 Сарпсборг 08 5 1 0 1 4 4 0 5
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа J
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Краснодар 5 2 0 0 3 1 +2 12
2 Севилья 5 1 0 1 6 3 +3 9
3 Стандард 5 1 0 1 3 6 -3 9
4 Акхисар 5 0 0 2 1 3 -2 0
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа K
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Динамо Киев 5 0 2 0 4 4 0 11
2 Астана 5 1 1 0 4 2 +2 8
3 Ренн 5 1 0 1 2 3 -1 6
4 Яблонец 5 0 1 1 3 4 -1 2
Лига Европы УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Челси 5 2 0 0 2 0 +2 15
2 БАТЭ 5 1 0 1 3 4 -1 6
3 Види 5 0 0 2 0 3 -3 6
4 ПАОК 5 1 0 1 4 2 +2 3

Новости партнеров

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

На этой неделе благодаря победам "Локомотива", "Краснодара" и "Зенита" Россия заработала 1 балл.

Франция за счет побед "ПСЖ", "Ренна" и "Бордо" набрала 1,166 балла, а Португалия в результате успехов "Порту" и "Спортинга" – 0,8.

Франция (54,331) по-прежнему занимает в рейтинге пятое место, Россия (49,382) – шестое, Португалия (43,632) – седьмое.

Eurocups
Теги: Локомотив Зенит Краснодар
Сегодня, 10:22
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#5  dekkaktus  Наша Раша (Сегодня, 11:27)
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: acuk
У португалии в Евровесну выйдует 3 команды. У нас 2 - Зенит и Краснодар. И далее мы свои очки зарабтоанные будем делить на 6 команд, а они на 5.
Плюс Португалия получит бонусные баллы за выход Порту из группы ЛЧ.
В этом году они нас опредедят точно.


рано паниковать, но могут сразу же и слиться весной, а тот же Зенит пройти далеко и набрать очков...
ну а Краснодар еще не вышел, ждем игры с Севильей
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#4  лад  USSR (Сегодня, 11:21)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Nastroenie
Самое время напомнить, что Локомотив - самая позорная команда этого Еврокубкового сезона, набравшая меньше всех очков в группе. Весь Мир потешается над их потугами на Евроарене.

К чему этот кипиш? Есть и похуже результаты. Посмотрите на таблицу групповой стадии ЛЧ. За Локо конечно обидно, но не одни они из русских клубов провалили сезон в еврокубках.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#3  acuk  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:18)
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online
Болеет за:
«Зенит»
У португалии в Евровесну выйдует 3 команды. У нас 2 - Зенит и Краснодар. И далее мы свои очки зарабтоанные будем делить на 6 команд, а они на 5.
Плюс Португалия получит бонусные баллы за выход Порту из группы ЛЧ.
В этом году они нас опредедят точно.
Регистрация: 30.07.2009 [жалоба]
#2  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 11:17)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Nastroenie
Самое время напомнить, что Локомотив - самая позорная команда этого Еврокубкового сезона, набравшая меньше всех очков в группе. Весь Мир потешается над их потугами на Евроарене.

самокритичности вам не занимать конечно.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#1  Nastroenie  Москва (Сегодня, 10:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Самое время напомнить, что Локомотив - самая позорная команда этого Еврокубкового сезона, набравшая меньше всех очков в группе. Весь Мир потешается над их потугами на Евроарене.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
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