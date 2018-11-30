Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Россия по итогам матчей 5-го тура группового этапа еврокубков незначительно оторвалась от Португалии, но еще больше отстала от Франции в таблице коэффициентов УЕФА.На этой неделе благодаря победам "Локомотива", "Краснодара" и "Зенита" Россия заработала 1 балл.Франция за счет побед "ПСЖ", "Ренна" и "Бордо" набрала 1,166 балла, а Португалия в результате успехов "Порту" и "Спортинга" – 0,8.Франция (54,331) по-прежнему занимает в рейтинге пятое место, Россия (49,382) – шестое, Португалия (43,632) – седьмое.