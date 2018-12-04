Матч "Шахтер" - "Лион" состоится в Киеве

Матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Лион" пройдет в Киеве, сообщает официальный Твиттер донецкого клуба.Ранее команда проводила домашние матчи еврокубков в Харькове. В Харьковской области до этого было введено военное положение. Встреча состоится 12-го декабря.