Никола Влашич: ЦСКА может бороться с "Реалом"

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Атлетико
|5
|2
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|5
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|Монако
|5
|0
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|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|5
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|13
|2
|Тоттенхэм
|5
|0
|0
|2
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|6
|-3
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|3
|Интер
|5
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|7
|4
|ПСВ
|5
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|5
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|2
|ПСЖ
|5
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|8
|3
|Ливерпуль
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|6
|4
|Црвена Звезда
|5
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|13
|2
|Шальке 04
|5
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|8
|3
|Галатасарай
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|5
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|5
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|13
|2
|Аякс
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|6
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|10
|2
|Лион
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|1
|1
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|3
|+1
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|Шахтёр
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|Хоффенхайм
|5
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|5
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|5
|1
|0
|1
|5
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|Виктория
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|1
|1
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|ЦСКА
|5
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|1
|0
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|2
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|5
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
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Никола Влашич: ЦСКА может бороться с "Реалом"
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что армейцы дадут бой "Реалу" в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Реал" недавно проиграл без вопросов "Эйбару" 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с "Реалом" можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на "Сантьяго Бернабеу".
В последних трех матчах нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне "Барселона" получила три мяча от "Ромы". Самыми обидными были встречи с римлянами и "Викторией" на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки", - цитирует Влашича "Российская газета".
"Реал" недавно проиграл без вопросов "Эйбару" 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с "Реалом" можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на "Сантьяго Бернабеу".
В последних трех матчах нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне "Барселона" получила три мяча от "Ромы". Самыми обидными были встречи с римлянами и "Викторией" на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки", - цитирует Влашича "Российская газета".
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