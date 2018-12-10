Головин не сыграет с "Боруссией"

Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит предстоящий матч Лиги чемпионов с дортмундской "Боруссией".Футболист несколько дней не тренировался в общей группе, сейчас уже выздоровел, но его решили поберечь – с "Боруссией" завтра он не сыграет.Вероятно, футболиста готовят уже к следующему матчу – в рамках чемпионата Франции с "Лионом"."Боруссия" набрала 10 очков и гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. "Монако" за 5 матчей набрал 1 балл и при любых раскладах останется на последнем месте.