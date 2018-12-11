Марио Фернандес: в Мадриде нам нужно сыграть свой лучший матч

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Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Атлетико 5 2 0 0 5 2 +3 12
2 Боруссия 5 2 0 0 4 0 +4 10
3 Брюгге 5 0 0 2 1 4 -3 5
4 Монако 5 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 5 2 0 0 8 2 +6 13
2 Тоттенхэм 5 0 0 2 3 6 -3 7
3 Интер 5 2 0 0 4 2 +2 7
4 ПСВ 5 0 0 2 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 5 1 1 0 1 0 +1 9
2 ПСЖ 5 1 0 1 8 4 +4 8
3 Ливерпуль 5 1 0 1 3 3 0 6
4 Црвена Звезда 5 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 5 1 1 0 2 1 +1 13
2 Шальке 04 5 1 1 0 2 1 1 8
3 Галатасарай 5 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 5 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 5 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 5 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 5 0 1 1 2 7 -5 4
4 ЦСКА 5 1 1 0 3 2 +1 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Марио Фернандес: в Мадриде нам нужно сыграть свой лучший матч

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов с "Реалом".

"Мне кажется, "Реал" – сильнейшая команда всей Лиги чемпионов, ведь не случайно они трижды кряду становились победителями этого турнира.

Нам придется собраться и провести свой лучший матч. Нужно очень хорошо обороняться, а когда нам представится шанс поразить ворота, необходимо им воспользоваться. Это команда такого уровня, что у нас нет права на ошибку, соперник накажет нас при первой возможности", – сказал Фернандес.

Bobsoccer
Теги: ЦСКА Реал Фернандес
Сегодня, 10:21
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2
(1)
#2  golden Axe   (Сегодня, 11:26)
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Скорее бы уже)
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  Седой  Россия (Сегодня, 10:30)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Удачи! Надо постараться, шанс есть всегда!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
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