"Порту" взял верх над "Галатасараем"

Лига чемпионов.Группа "D", 6-й тур.Галатасарай (Турция) - Порту (Португалия) - 2:3 (1:2).Голы: Фелипе, 17 (0:1). Марега, 42 - с пенальти (0:2). Фегули, 45+1 - с пенальти (1:2). Сержиу Оливейра, 57 (1:3). Дердийок, 65 (2:3)."Галатасарай": Муслера, Кабак, Майкон, Нагатомо, Мариано, Донк (Оньекуру, 46), Ндиайе, Фернандо, Родригес, Фегули (Челик, 90), Дердийок."Порту": Касильяс, Лейте, Фелипе, Теллес, М. Перейра, Данилу, Оливейра (Авазим, 82), Эррера, Эрнани (Жорже, 73), Адриан (А. Перейра, 73), Марега.Предупреждения: Фернандо, 88, Марега, 88.