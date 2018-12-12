Герои, оставшиеся без евровесны. Оценки футболистам ЦСКА в гостевом матче с "Реалом"

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Герои, оставшиеся без евровесны. Оценки футболистам ЦСКА в гостевом матче с "Реалом"

Армейцы одержали две сухие победы над трёхкратным и действующим победителем лиги чемпионов "Реалом", но этого не хватило даже для третьего места в группе, дающего право сыграть в плей офф лиги Европы будущей осенью. Rusfootball.info по достоинству оценил старания красно-синих на "Сантьяго Бернабеу".










Голкипер

Игорь Акинфеев - 5,0. "Реал" не раз предоставлял Акинфееву продемонстрировать всё своё вратарское мастерство, особенно в первом тайме. Акинфеев не просто вышел сухим из воды, но и вселил спокойствие в оборонительные порядки своей команды, как и положено капитану.


Крайние защитники

Марио Фернандес - 5,0; Георгий Щенников - 5,0. Несмотря на гостевой статус матча, игру с трёхкратным подряд победителем лиги чемпионов и очному соперничеству с лучшим левым защитником мира Марсело, натурализованный россиянин продемонстрировал волшебную игру на обеих сторонах поля. Именно его стеночка с Чаловым привела ко второму голу армейцев в матче. Щенников же воспользовался неудачным сейвом Куртуа и в касание переправил мяч в ворота между ним и ещё одним игроком "Реала". Будет, что рассказать внукам!


Центральные защитники

Хёрдур Магнуссон - 4,5; Родриго Бекао - 5,0; Кирилл Набабкин - 4,0. Лидером центрального блока армейцев в этом сезоне стал выходец из второго дивизиона Бразилии Бекао. И нам очень повезло, что он сумел восстановиться после повреждения в последнем матче ЦСКА с "Енисеем". Как скала, возникал он перед атакующими порядками "Реала" в этом матче, не давая протиснуться тем к воротам Акинфеева, и даже "Бернабеу" аплодировал этому. Магнуссон также действовал прекрасно, совершив пару отличных перехватов, и поддержал своего одноклубника, и Кирилл, при некоторой нерасторопности в действиях против Винисиуса, в целом, провёл хороший матч.

Герои, оставшиеся без евровесны. Оценки футболистам ЦСКА в гостевом матче с "Реалом"



Оборона ЦСКА не просто не пропустила в обоих матчах с лидером группы и действующим 3-кратным победителем ЛЧ, но заставила в себя поверить после полноценного объявления об уходе братьев Березуцких и Игнашевича. Теперь при защитной игре армейцев (а они первые по показателю "пропущенные мячи" и в РФПЛ) можно быть спокойным.

Центральные полузащитники

Кристиян Бистрович - 4,0; Иван Обляков - 4,0. Оба достойно справились со своей непосредственной работой в центре поля. Подвязывали действия Иско, Асенсио и Винисиуса при подходах к воротам Акинфеева (не всегда успешно), ну а центр поля Мадрида в лице Вальверде и Льоренте просто "сожрали". Достойных замен Модрича, Крооса и Каземиро в их лице пока не видно.

Атакующие полузащитники

Никола Влашич - 4,0; Арнор Сигурдссон - 4,5; Константин Кучаев - б/о. Никола чувствовал себя лидером и пытался тащить это бремя на себе в первые минуты матча, хотя вскоре увидел, что и без него неплохо получается. Свой балл за результативность хорват всё-таки набрал, прекрасно раскачав защиту "Реала" в эпизоде с третьим голом, когда менее заметный до этого Сигурдссон забил гол, установивший сенсационные 0-3 на "Бернабеу".

Нападающие




Фёдор Чалов - 5,0; Абель Эрнандес - б/о. Фёдор - лучший игрок матча, лучший игрок ЦСКА в победной игре с трёхкратным подряд победителем лиги чемпионов на выезде! В свои годы Чалов гениально играет обеими ногами, что и продемонстрировал в эпизоде с первым мячом, отправив его на технику в дальний угол ворот Куртуа с левой. Он прекрасно видит поле, что подтвердит Фернандес, получивший от Фёдора пас пяткой при второй голевой атаке. Наконец, молодой форвард прекрасно открывается, и этому его научил ещё Слуцкий, у которого был подобный опыт с Мусой. Прекрасные данные для россиянина, которые, дай Бог, ему удастся ещё развить.


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Реал ЦСКА Чалов
Вчера, 23:50
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(7)
#4  oyster   (Сегодня, 00:21)
  • +2
  •  (2)

АБВ,
Интересно не то, что скажет после а, то, что сказал до...
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#3  voron (CSKA)  Москва (Сегодня, 00:18)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Looka
Магнуссон на 5 наиграл - весь верх в штрафной снял.

Согласен!!! Мне он вообще показался лучшим защем в этом матче, но статистика она такая
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
#2  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 00:13)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Магнуссон на 5 наиграл - весь верх в штрафной снял.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#1  АБВ  М (Сегодня, 00:01)
  • +2
  •  (2)

Интересно,что Бубнов скажет?
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
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