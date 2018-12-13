Владимир Пономарев: это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Владимир Пономарев: это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история

Владимир Пономарев: это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Реала" (3:0) и вылет российской команды из еврокубков.

- Об игре:

Честно говоря, я не ожидал такого результата. "Реал Мадрид" хоть на первом месте и уже гарантировал себе место в плей-офф, я думал, что их второй состав будет выглядеть поинтересней, чем получилось в итоге. Но наши в любом случае не дрогнули, сначала подавили соперника морально, а потом и физически (смеётся). "Армейцы" сыграли сегодня очень здорово, ощущался настрой коллектива на победу, полная подготовка к игре, команда ни в чём не уступила именитому сопернику.

Я беспокоился за оборону команды, ведь эта линия уже играла не очень уверенном и не плотно. Но сегодня было всё на уровне: хорошее взаимопонимание, игроки страховали друг друга, а Игорь Акинфеев свою уверенность передавал партнёрам. Очень здорово сыграл Марио Фернандес, который и в атаке был активен, и свою зону успевал закрывать. Георгий Щенников, Хёрдур Магнуссон, Бекао... все без исключения молодцы! К обороне нет претензий абсолютно.

Конечно, результат игры попадёт в историю, ведь одержана победа над столь грозным соперником, да ещё и у него дома. Это большая победа ЦСКА! И в целом, это большой плюс российскому футболу, разгром мадридского "Реала" - это история. Испанцы не имели право проигрывать в своих стенах с таким счётом, ну ладно ещё 0:1, 1:2, но 0:3 - настоящий разгром, который в Испании запомнят надолго, и в их истории этот результат тоже сохранится.

- О вылете ЦСКА из еврокубков:

Сами виноваты... у себя на поле нужно было обыгрывать "Викторию", ну как можно было проиграть... при ничейном результате с чехами, кто знает, может, и второе место могли бы в группе занять, третье бы заняли практически точно. Это большой минус команде, я даже не понял почему с "Викторией" сыграли так, ведь всё было для того, чтобы остаться в еврокубках... ну, ничего, это будет уроком для наших футболистов, они сделают соответствующие выводы. Кроме того, футболисты поняли, что можно играть с любой европейской командой, и приобретённый опыт - это самое главное.

- О лучшем игроке матча:

Акинфеев очень здорово сыграл, потому что он выглядел надёжно и здорово руководил обороной. Отмечу всё тех же Фернандеса, Магнуссона, Бекао... этих ребят я бы выделил в первую очередь. Ну и Фёдор Чалов в атаке сыграл очень умно и эффективно.
Теги: Пономарев ЦСКА Реал
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