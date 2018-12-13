Валерий Масалитин: это великолепная победа "армейцев", но, к сожалению, с горьким привкусом

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

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Валерий Масалитин: это великолепная победа "армейцев", но, к сожалению, с горьким привкусом

Валерий Масалитин: это великолепная победа "армейцев", но, к сожалению, с горьким привкусом Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Реала" (3:0) и вылет российской команды из еврокубков.

- Об игре:

Это великолепная победа "армейцев", но, к сожалению, с горьким привкусом. Да, ЦСКА добился исторической победы, сыграв очень хорошо, приложив максимум усилий и сделав всё от себя зависящее, однако эта победа не позволила ЦСКА остаться в еврокубках. По игре, конечно, команда смотрелась как единое целое, здорово себя проявил Игорь Акинфеев, оборона в кои-то веке сыграла продуктивно, почти идеально, не давая шансов сопернику. Ну и в атаке ЦСКА смотрелся здорово, Фёдор Чалов играл хорошо...

Победа стала возможной благодаря совокупности нескольким факторам, один из которых - состояние "Реала". Это не та команда, которая трижды кряду выиграла Лигу чемпионов, да и отсутствие Криштиану Роналду сказывается. Форма "Реала" во внутреннем первенстве и в еврокубках оставляют желать лучшего. Чувствуется, что команда деградирует... но это уже проблемы "Реала". А "армейцы" молодцы, они сделали всё от себя зависящее для сохранения места в Европе, но не вышло... а так, команда наверняка уходит в отпуск в отличном настроении.

На команду было приятно посмотреть, и хотелось бы, чтобы в отпуске они смогли сохранить и приумножить этот настрой. Хороший европейский опыт получен, вкусили радость больших побед на международной арене. Но, к сожалению, победы "Виктории" не позволили ЦСКА пройти дальше.

- О вылете ЦСКА из еврокубков:

Конечно, что "армейцы" виноваты сами. И вопрос не в результатах матчей с "Реалом", а в том, что все вопросы нужно было решать в очных матчах с "Викторией". В Москве в принципе главное было не проиграть, но команда допустила ошибку. Ей не хватает европейского опыта, коллектив молодой, он только собрался и по-прежнему выстраивается. Хотя, очень жаль, что не прошли дальше, потому что на такую команду было бы интересно посмотреть в еврокубках.

- О лучшем игроке матча:

Сегодня никто не сыграл так, что можно было бы сказать, что он вытащил матч. Сегодня все здорово сыграли на своих позициях и выполняли свои обязанности. Акинфеев в первом тайме хорошо сыграл, не пропустил и вселял уверенность в партнёров. Защита очень хорошо сыграла, особенно Марио Фернандес, который все 90 минут бровку бороздил, в двух голах принял активное участие. Чалов здорово сыграл, забил классный мяч и здорово сыграл в эпизоде со вторым голом. Нет кого-то, кто сыграл ярче остальных. Ярко сыграла вся команда.
Теги: Масалитин ЦСКА Реал
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