Хердур Магнуссон: не знаю, как так вышло, что обыграли "Реал", а "Викторию" - нет

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 5 1 1 0 3 1 +2 13
2 Аякс 5 1 1 0 4 1 +3 11
3 Бенфика 5 1 0 1 3 4 -1 4
4 АЕК 5 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 5 1 0 1 3 3 0 10
2 Лион 5 1 1 0 4 3 +1 7
3 Шахтёр 5 0 2 0 4 4 0 5
4 Хоффенхайм 5 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 5 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 5 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 5 0 1 1 0 2 -2 5
4 Янг Бойз 5 0 0 2 0 6 -6 1

Новости партнеров

Хердур Магнуссон: не знаю, как так вышло, что обыграли "Реал", а "Викторию" - нет

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал победу команды в матче с "Реалом" (3:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы не шокированы результатом. Хорошо сыграли, гордимся собой. Жаль, что не вышли дальше. Это плохо. Сразу после игры нам озвучили результат.

Мы были рады победе над «Реалом». Но не праздновали должным образом, потому что ждали результаты в параллельном матче. Это грустно, но мы рады, что "Реал" обыграли дважды. У нас теперь отличный опыт.

Не знаю, как так вышло, что обыграли "Реал", а "Викторию" — нет. Не знаю даже ответа. Мы плохо играли во втором тайме в Москве, могло быть лучше. То поражение ухудшило наши шансы", - цитирует Магнуссона Sport24.ru.
Теги: Магнуссон ЦСКА Реал
Сегодня, 01:41
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#2  Седой  Россия (Сегодня, 02:47)
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Болеет за:
ЦСКА
Потому что выкладываться на 100% надо каждую минуту каждого матча! Но это очень хороший опыт


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#1  HardWar  Спб. (Сегодня, 02:22)
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
А все просто, вы про Викторию думали так же, как Реал про вас. Типа мы этих днарей, на одной ноге вторым составом отымеем.
И вот результат.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
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