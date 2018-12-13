Роберт Левандовски оформил 3-й дубль подряд и стал лучшим бомбардиром группового этапа Лиги чемпионов

Форвард "Баварии" Роберт Левандовски дважды отличился в матче с "Аяксом" (3:3) в Лиге чемпионов.Поляк оформил дубль в третьей игре подряд и с 8 мячами стал лучшим бомбардиром группового этапа.Второе место в списке занял нападающий "Барселоны" Лионель Месси – 6 голов.