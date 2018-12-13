Стали известны доходы российских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

Новости партнеров

Стали известны доходы российских клубов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов

Стали известны доходы российских клубов от выступления в групповом турнире текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

ЦСКА, несмотря на последнее место в группе, заработал не менее 21,55 миллиона евро. 15,25 млн армейцы получат за участие в групповом этапе, 5,4 млн – за две победы над "Реалом" и 0,9 млн – за ничью с "Викторией". Кроме того, ЦСКА положены выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет и из маркетингового пула.

"Локомотив", также занявший четвертое место в квартете, заработал не менее 17,95 млн евро. 15,25 млн красно-зеленые получат за участие в групповом этапе, 2,7 млн – за победу над "Галатасараем". Кроме того, "Локомотиву" также положены выплаты согласно рейтингу выступления команд за десять лет и из маркетингового пула.

"СЭ"
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 11:47
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(4)
#9  МАРТ  тюмень (Сегодня, 13:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Орик
А свиньям пару земляных орехов.)))


Орик....от орального?...тогда Да...можешь открывать.. smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#8  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:31)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Орик
А свиньям пару земляных орехов.)))

а сколько рублей бакланы наклювали в этом раунде ЛЧ ?
а сколько в прошлом сезоне?
ну, сколько хотя бы в позапрошлом ?


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:20)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Вот! Олимпийский девиз!
Главное - не победа! Главное - участие!
(с) Кубертен
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Орик  СПб (Сегодня, 12:33)
  • +7
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
А свиньям пару земляных орехов.)))
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
#5  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:28)
  • +2
  •  (14)
online

Цитата: Яamon
где третья?


ТРетью туда не пустили. Отымели еще на пороге. Рылом не вышли)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#4  avnik  море (Сегодня, 12:25)
  • -7
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online
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а сколько отдали назад Реалу? ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 12:07)
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Цитата: Яamon
в этом сезоне 3 наши команды сражались за ЛЧ. где третья?


Получат только те, кто сражались... ))))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Карабас-Барабас   (Сегодня, 12:00)
  • -6
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Третья ниxуа не получит! ... тфу - приз, проиграть сегодня Вильяреалу)))
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 11:57)
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
«Локомотив»
в этом сезоне 3 наши команды сражались за ЛЧ. где третья?
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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