Сегодня пройдут жеребьёвки плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" узнают соперников в ЛЕ

Лига Чемпионов УЕФА. Групповая стадия
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 6 2 0 0 4 0 +4 13
2 Атлетико 6 2 0 0 5 2 +3 13
3 Брюгге 6 0 0 2 1 4 -3 6
4 Монако 6 0 0 2 1 5 -4 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 6 2 0 0 8 2 +6 14
2 Тоттенхэм 6 0 0 2 3 6 -3 8
3 Интер 6 2 0 0 4 2 +2 8
4 ПСВ 6 0 0 2 1 6 -5 2
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ПСЖ 6 1 0 1 8 4 +4 11
2 Ливерпуль 6 1 0 1 3 3 0 9
3 Наполи 6 1 1 0 1 0 +1 9
4 Црвена Звезда 6 0 1 1 1 6 -5 4
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 6 1 1 0 2 1 +1 16
2 Шальке 04 6 1 1 0 2 1 1 11
3 Галатасарай 6 1 0 1 3 1 +2 4
4 Локомотив 6 0 0 2 0 4 -4 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Бавария 6 1 1 0 3 1 +2 14
2 Аякс 6 1 1 0 4 1 +3 12
3 Бенфика 6 1 0 1 3 4 -1 7
4 АЕК 6 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Манчестер Сити 6 1 0 1 3 3 0 13
2 Лион 6 1 1 0 4 3 +1 8
3 Шахтёр 6 0 2 0 4 4 0 6
4 Хоффенхайм 6 0 0 1 3 4 -1 3
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Реал 6 1 0 1 3 1 +2 12
2 Рома 6 1 0 1 5 3 +2 9
3 Виктория 6 0 1 1 2 7 -5 7
4 ЦСКА 6 1 1 0 3 2 +1 7
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 6 2 0 0 5 0 +5 12
2 Манчестер Юнайтед 6 1 1 0 3 0 +3 10
3 Валенсия 6 0 1 1 0 2 -2 8
4 Янг Бойз 6 0 0 2 0 6 -6 4

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Сегодня пройдут жеребьёвки плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" узнают соперников в ЛЕ

Уже сегодня в 14 и 15 часов по московскому времени мы узнаем пары, которые будут открывать плей-офф: сначала выясним соперников в Лиге Чемпионов, а через час приступим к Лиге Европы. Следите за жеребьёвкой на нашем сайте.

Пока жеребьёвка не началась, мы напоминаем регламент распределения соперников и список участников 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поскольку пары Лиги Европы будут определяться позже, к турниру, который представлен и российскими командами, мы вернёмся по окончании жеребьёвки ЛЧ.

Команды разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Соответственно, представители двух разных корзин будут бороться за право пройти дальше по турниру между собой.

Список участников.

Сегодня пройдут жеребьёвки плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" узнают соперников в ЛЕ


Те из них, что играли в одной группе, встретиться в первом раунде плей-офф никак не смогут. Также будут разведены представители одной национальной ассоциации.

Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) - дома.

Напоминаем, что жеребьёвка Лиги Чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени.

Определение пар Лиги Европы состоится чуть позже - в 15:00. Ну а пока вспоминаем регламент и этого турнира, в котором продолжают принимать участие две наши команды.

Участники будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, получат статус сеяных. Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.

Российские клубы будут разведены с украинскими, а также в 1/16 финала Лиги Европы не могут встретиться представители одной страны.


14 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала, а 21 февраля - ответные.
Теги: Зенит Краснодар
Сегодня, 09:33
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