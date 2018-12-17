Сегодня пройдут жеребьёвки плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" узнают соперников в ЛЕ

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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
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|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
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Сегодня пройдут жеребьёвки плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" узнают соперников в ЛЕ
Уже сегодня в 14 и 15 часов по московскому времени мы узнаем пары, которые будут открывать плей-офф: сначала выясним соперников в Лиге Чемпионов, а через час приступим к Лиге Европы. Следите за жеребьёвкой на нашем сайте.
Пока жеребьёвка не началась, мы напоминаем регламент распределения соперников и список участников 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поскольку пары Лиги Европы будут определяться позже, к турниру, который представлен и российскими командами, мы вернёмся по окончании жеребьёвки ЛЧ.
Команды разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Соответственно, представители двух разных корзин будут бороться за право пройти дальше по турниру между собой.
Список участников.
Те из них, что играли в одной группе, встретиться в первом раунде плей-офф никак не смогут. Также будут разведены представители одной национальной ассоциации.
Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) - дома.
Напоминаем, что жеребьёвка Лиги Чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени.
Определение пар Лиги Европы состоится чуть позже - в 15:00. Ну а пока вспоминаем регламент и этого турнира, в котором продолжают принимать участие две наши команды.
Участники будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, получат статус сеяных. Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.
Российские клубы будут разведены с украинскими, а также в 1/16 финала Лиги Европы не могут встретиться представители одной страны.
14 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала, а 21 февраля - ответные.
Пока жеребьёвка не началась, мы напоминаем регламент распределения соперников и список участников 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поскольку пары Лиги Европы будут определяться позже, к турниру, который представлен и российскими командами, мы вернёмся по окончании жеребьёвки ЛЧ.
Команды разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Соответственно, представители двух разных корзин будут бороться за право пройти дальше по турниру между собой.
Список участников.
Те из них, что играли в одной группе, встретиться в первом раунде плей-офф никак не смогут. Также будут разведены представители одной национальной ассоциации.
Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) - дома.
Напоминаем, что жеребьёвка Лиги Чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени.
Определение пар Лиги Европы состоится чуть позже - в 15:00. Ну а пока вспоминаем регламент и этого турнира, в котором продолжают принимать участие две наши команды.
Участники будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, получат статус сеяных. Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.
Российские клубы будут разведены с украинскими, а также в 1/16 финала Лиги Европы не могут встретиться представители одной страны.
14 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала, а 21 февраля - ответные.
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