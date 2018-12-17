Сегодня пройдут жеребьёвки плей-офф еврокубков. "Зенит" и "Краснодар" узнают соперников в ЛЕ

Уже сегодня в 14 и 15 часов по московскому времени мы узнаем пары, которые будут открывать плей-офф: сначала выясним соперников в Лиге Чемпионов, а через час приступим к Лиге Европы. Следите за жеребьёвкой на нашем сайте.Пока жеребьёвка не началась, мы напоминаем регламент распределения соперников и список участников 1/8 финала Лиги Чемпионов. Поскольку пары Лиги Европы будут определяться позже, к турниру, который представлен и российскими командами, мы вернёмся по окончании жеребьёвки ЛЧ.Команды разбиты на две корзины: победители групп и обладатели вторых мест. Соответственно, представители двух разных корзин будут бороться за право пройти дальше по турниру между собой.Список участников.Те из них, что играли в одной группе, встретиться в первом раунде плей-офф никак не смогут. Также будут разведены представители одной национальной ассоциации.Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) - дома.Напоминаем, что жеребьёвка Лиги Чемпионов начнется в 14:00 по московскому времени.Определение пар Лиги Европы состоится чуть позже - в 15:00. Ну а пока вспоминаем регламент и этого турнира, в котором продолжают принимать участие две наши команды.Участники будут разбиты на две корзины: 12 победителей групп и четыре лучших клуба, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА, получат статус сеяных. Сеяные будут сведены в парах с 12 обладателями вторых мест и оставшимися четырьмя клубами, которые финишировали третьими на групповом этапе Лиги чемпионов.Российские клубы будут разведены с украинскими, а также в 1/16 финала Лиги Европы не могут встретиться представители одной страны.14 февраля состоятся первые матчи 1/16 финала, а 21 февраля - ответные.