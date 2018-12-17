"Бавария" впервые в истории встретится с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов

По результатам сегодняшней жеребьевки в Ньоне "Бавария" на стадии 1/8 финала сыграет с "Ливерпулем".Это будет первая встреча клубов в рамках Лиги чемпионов. Последние три матча в ЛЧ против английских клубов "Бавария" сыграла против "Арсенала", одержав во всех из них победы со счетом 5:1.