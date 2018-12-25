Юрген Клопп: было бы лучше, если бы "Ливерпуль" закончил выступление в Лиге чемпионов-2017/18 после полуфинала с "Ромой"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп иронично прокомментировал выступление своей команды в Лиге чемпионов-2017/18. Мерсисайдцы дошли до финала этого турнира, в котором уступили "Реалу" (1:3).- Лучшим моментом для нашей команды стал выход в плей-офф Лиги чемпионов, - приводит слова Клоппа Sky Sports. - Кроме того, возвращение в отель в Риме после выхода в финал было также очень приятным. Лучше бы соревнование закончилось в тот момент! Тогда бы у нас было еще две недели отпуска и не было бы разочарования после финала в Киеве. Но в целом сезон получился хорошим.Сейчас мы участвуем в трех турнирах и постараемся пройти как можно дальше во всех соревнованиях.