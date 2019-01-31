Поль Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|...
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|...
|20
|Хаддерсфилд
|24
|11
Лига 1 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|ПСЖ
|20
|56
|2
|Лилль
|22
|43
|3
|Лион
|22
|40
|4
|Сент-Этьен
|21
|36
|5
|Страсбург
|22
|35
|6
|Монпелье
|21
|35
|...
|20
|Генгам
|22
|14
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|6
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|13
|2
|Атлетико
|6
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|13
|3
|Брюгге
|6
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|6
|4
|Монако
|6
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|6
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|8
|3
|Интер
|6
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|8
|4
|ПСВ
|6
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|2
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|ПСЖ
|6
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|11
|2
|Ливерпуль
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|9
|3
|Наполи
|6
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|4
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|16
|2
|Шальке 04
|6
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|11
|3
|Галатасарай
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|4
|4
|Локомотив
|6
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бавария
|6
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|14
|2
|Аякс
|6
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|12
|3
|Бенфика
|6
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|7
|4
|АЕК
|6
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|6
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|13
|2
|Лион
|6
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|8
|3
|Шахтёр
|6
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Реал
|6
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|12
|2
|Рома
|6
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|9
|3
|Виктория
|6
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|7
|4
|ЦСКА
|6
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|7
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|6
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|10
|3
|Валенсия
|6
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|4
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Поль Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "ПСЖ".
По информации The Sun, хавбек получил повреждение в игре с "Бернли" (2:2) в 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Футболист могу повредить бедро. Как отмечается, степень тяжести травмы будет определена после детального обследования Погба.
Не исключается, что футболисту придется пропустить первый матч с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов и игру с "Челси"в 1/8 финала Кубка Англии.
Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
"Газета.ру"
По информации The Sun, хавбек получил повреждение в игре с "Бернли" (2:2) в 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Футболист могу повредить бедро. Как отмечается, степень тяжести травмы будет определена после детального обследования Погба.
Не исключается, что футболисту придется пропустить первый матч с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов и игру с "Челси"в 1/8 финала Кубка Англии.
Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
"Газета.ру"
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