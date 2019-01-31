Поль Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может пропустить матч 1/8 финала Лиги чемпионов против французского "ПСЖ".По информации The Sun, хавбек получил повреждение в игре с "Бернли" (2:2) в 24-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Футболист могу повредить бедро. Как отмечается, степень тяжести травмы будет определена после детального обследования Погба.Не исключается, что футболисту придется пропустить первый матч с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги чемпионов и игру с "Челси"в 1/8 финала Кубка Англии.Погба в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач.