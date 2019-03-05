Матеу Лаос будет работать на матче "Ливерпуль" – "Порту"

УЕФА назначил судей на первую встречу 1/4 финала Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Порту".Главный арбитр – Антонио Матеу Лаос, его ассистенты – Пау Себриан Девис и Роберто дель Паломар. Четвертый арбитр – Овидиу Хацеган из Румынии. Видопомощник рефери – Хесус Хиль Мансано. Ассистент видеопомощника рефери – Хосе Санчес.