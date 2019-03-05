Перерейра Данилу: "Ливерпуль" здорово играет на контратаках, у них очень быстрые игроки

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
05:21
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
Александр Головин - об Анри: он еще не убил в себе футболиста. Когда на тренировках что-то не получалось, он очень нервничал, кричал (1)
04:50
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
"Торпедо": фанатов клуба обвинили в драке в Обнинске, хотя на самом деле они были пострадавшими
02:02
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
Мирослав Ромащенко - о Дзюбе: после возобновления сезона, было заметно, что Артем на себя не похож (2)
01:52
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
Агент Педро Роши: сумма выкупа у "Гремио" равнялась 8 миллионам евро, но предложение от "Спартака" сделал другой импресарио (2)
00:25
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (3)
Сергей Семак: запрос удовлетворили. В ближайшее время доктора "Зенита" могут попасть к Кокорину (3)
Вчера, 23:56
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
"Челси" обыграл "Вест Хэм"
Вчера, 23:17
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Сергей Семак: в матче с "Локомотивом" "Зенит" не играл агрессивно в атаке, не доводил их до логического завершения (2)
Вчера, 23:16
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Нет места даже Акинфееву. Символическая сборная 22-го тура РПЛ (3)
Вчера, 22:16
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Сергей Семак хочет, чтобы "Зенит" продлил контракт с Кокориным (2)
Вчера, 22:03
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Мирослав Ромащенко: Кононову нужны исполнители соответствующего уровня, чтобы вернуться к футболу Бескова и Романцева (5)
Вчера, 21:13
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Сильвестр Игбун - лучший игрок "Уфы" в марте
Вчера, 20:42
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Мирослав Ромащенко - о Глушакове: думаю, что лайки, ссылка в дубль были, скорее всего, одним из поводов для того, чтобы наказать его
Вчера, 20:22
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Сергей Прядкин считает, что московские клубы будут против проведения матчей РПЛ в "Лужниках" (4)
Вчера, 19:48
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Лидер женского фан-движения "Уфы" - о баннере в адрес Новосельцева: cтало обидно за жену Ивана (4)
Вчера, 19:30
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Геннадий Орлов: Мельгарехо и Зе Луиш выходят один на один с вратарем и не могут забить, причем тут Кононов? (7)
Вчера, 19:22
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
"Атлетико" летом может продать Диего Косту
Вчера, 18:55
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
"Ахмат" обыграл "Оренбург", уступая 0:1 по ходу матча (7)
Вчера, 18:26
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Геннадий Орлов: "Зенит" остается впереди, не побеждая. Так же было и со "Спартаком" (4)
Вчера, 17:28
В Смоленске задержан директор "Днепра"
В Смоленске задержан директор "Днепра"
Вчера, 17:19
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Трамвайную линию на пути к стадиону "Самара Арена" размыло (1)
Вчера, 16:17
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
"Оренбург" – "Ахмат": стартовые составы команд
Вчера, 15:52
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Сборная России поздравила Акинфеева с днем рождения и пожелала ему крепкого здоровья (1)
Перерейра Данилу: "Ливерпуль" здорово играет на контратаках, у них очень быстрые игроки
Полузащитник "Порту" Перейра Данилу поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
"Ливерпуль", наверное, можно считать фаворитом. Они играют дома, и "Энфилд" всегда был непростым стадионом. Ни о какой мести за прошлый сезон речи не идёт. Просто у нас серьёзные амбиции и большое желание проявить себя.
Эктор Эррера - это огромная потеря для нас. Но в составе "Порту" хватает тех, кто способен его заменить. Вариантов у нас несколько. И вообще мы очень много работали перед предстоящим матчем, изучали нынешний «Ливерпуль».
"Ливерпуль" здорово играет на контратаках, у них очень быстрые футболисты, но эта команда всегда действует компактно. Однако свободные зоны наш соперник всё-таки оставляет, и мы попробуем по максимуму этим воспользоваться.
В команде отличное настроение. Но дело тут совершенно не в сопернике. Мы должны быть хорошо готовы к любому повороту событий, ведь речь идет не о рядовом матче, а о четвертьфинале Лиги чемпионов. В футболе огромное значение имеют единоборства. Именно выигрыш единоборств приводит к победам. Тот, кто выиграет больше единоборств, и победит", - цитирует Данилу официальный сайт УЕФА.
"Ливерпуль", наверное, можно считать фаворитом. Они играют дома, и "Энфилд" всегда был непростым стадионом. Ни о какой мести за прошлый сезон речи не идёт. Просто у нас серьёзные амбиции и большое желание проявить себя.
Эктор Эррера - это огромная потеря для нас. Но в составе "Порту" хватает тех, кто способен его заменить. Вариантов у нас несколько. И вообще мы очень много работали перед предстоящим матчем, изучали нынешний «Ливерпуль».
"Ливерпуль" здорово играет на контратаках, у них очень быстрые футболисты, но эта команда всегда действует компактно. Однако свободные зоны наш соперник всё-таки оставляет, и мы попробуем по максимуму этим воспользоваться.
В команде отличное настроение. Но дело тут совершенно не в сопернике. Мы должны быть хорошо готовы к любому повороту событий, ведь речь идет не о рядовом матче, а о четвертьфинале Лиги чемпионов. В футболе огромное значение имеют единоборства. Именно выигрыш единоборств приводит к победам. Тот, кто выиграет больше единоборств, и победит", - цитирует Данилу официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.