Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов

Англия АПЛ 2018/19 
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Ливерпуль
Манчестер Сити
Челси
Тоттенхэм
Арсенал
Манчестер Юнайтед
Лестер
Вулверхэмптон
Эвертон
Уотфорд
Вест Хэм
Кристал Пэлас
Борнмут
Бернли
Ньюкасл
Брайтон
Саутгемптон
Кардифф
Фулхэм
Хаддерсфилд
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A03 23:00 05.03.2019 Боруссия Д
(Германия)		 0 - 1 Тоттенхэм
(Англия)
A04 23:00 05.03.2019 Реал Мадрид
(Испания)		 1 - 4 Аякс
(Нидерланды)
A01 23:00 06.03.2019 ПСЖ
(Франция)		 1 - 3 Манчестер Ю
(Англия)
A02 23:00 06.03.2019 Порту
(Португалия)		 3 - 1 Рома
(Италия)
A07 23:00 12.03.2019 Манчестер С
(Англия)		 12.03 Шальке-04
(Германия)
A08 23:00 12.03.2019 Ювентус
(Италия)		 12.03 Атлетико
(Испания)
A05 23:00 13.03.2019 Барселона
(Испания)		 13.03 Лион
(Франция)
A06 23:00 13.03.2019 Бавария
(Германия)		 13.03 Ливерпуль
(Англия)
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости
A01 23:00 12.02.2019 Манчестер Ю
(Англия)		 0 - 2 ПСЖ
(Франция)
A02 23:00 12.02.2019 Рома
(Италия)		 2 - 1 Порту
(Португалия)
A03 23:00 13.02.2019 Тоттенхэм
(Англия)		 3 - 0 Боруссия Д
(Германия)
A04 23:00 13.02.2019 Аякс
(Нидерланды)		 1 - 2 Реал Мадрид
(Испания)
A05 23:00 19.02.2019 Лион
(Франция)		 0 - 0 Барселона
(Испания)
A06 23:00 19.02.2019 Ливерпуль
(Англия)		 0 - 0 Бавария
(Германия)
A07 23:00 20.02.2019 Шальке-04
(Германия)		 2 - 3 Манчестер С
(Англия)
A08 23:00 20.02.2019 Атлетико
(Испания)		 2 - 0 Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19 
Англия: АПЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Ливерпуль 33 82
2 Манчестер Сити 32 80
3 Челси 33 66
4 Тоттенхэм 32 64
5 Арсенал 32 63
6 Манчестер Юнайтед 32 61
7 Лестер  33 47
8 Вулверхэмптон 32 47
9 Эвертон 33 46
10 Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм 33 42
12 Кристал Пэлас 33 39
13 Борнмут 33 38
14 Бернли 33 36
15 Ньюкасл 33 35
16 Брайтон  31 33
17 Саутгемптон 32 33
18 Кардифф 32 28
19 Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд 33 14
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Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов

У "Тоттенхэма", лишившегося любых надежд на титул в лиге, есть возможность поквитаться с "горожанами" путём выноса их из еврокубков. Другой вопрос - получится ли это у "шпор", учитывая, что они только недавно прервали свою серию без побед

Британское засилье

В последний раз до четвертьфинала сразу четыре английские команды добирались десять лет назад. Тогда из них в решающем матче оказался только "Манчестер Юнайтед" (второй раз подряд), но своего прошлогоднего успеха (в финале 2008 года "МЮ" перестрелял в серии пенальти "Челси" в Москве) манкунианцы не повторили. "Барселона" уверенно остановила англичан, оформив два безответных гола в ворота Ван дер Сара.

Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов

Говорит ли нам наличие четырёх английских команд на столь поздней стадии о том, что клубы родоначальников футбола стали сильнее за последние годы? И да, и нет. С одной стороны, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" действительно выросли с такими тренерами и безумными тратами. "Сити" - так вообще до межгалактического уровня.

С другой, англичанам в этом розыгрыше везло. Про "Манчестер Юнайтед" подробно говорить будем завтра, только обозначим - проход Сульшером "ПСЖ" был грандиозным отскоком и никакой логики в исходе пары не прослеживается.

А у "Тоттенхэма" просто не было достойного сопротивления. Дортмунд они размотали без шансов - дома разгромили (3:0), а в ответной оформили контрольный в голову (1:0). Звучит неплохо, только вот "Боруссия" Фавра к моменту встречи с лондонцами слабо напоминала претендента на немецкое чемпионство: Дортмунд уже затянул свою унылую песню, которая на минувших выходных закончилась пятёркой пропущенных от "Баварии" и, видимо, прекращением чемпионской гонки.

"Тоттенхэм" оправдывает звание неудачников

"Шпоры" хорошо стартовали в текущем сезоне и неплохо провели зиму. Особенно приятным промежуточные результаты ощущались, если вспоминали, сколько Почеттино работает без кадровых усилений, которые команде, очевидно, необходимы.

Долгое время Лондон держался за "Ливерпулем" и "Сити". Почеттино всё поправлял, что борется его команда не просто за место в Лиге Чемпионов - она хочет взять чемпионство. Наставник очень злился, когда видел, что его подопечных не воспринимают всерьез в качестве претендентов на победу в АПЛ, но в итоге оказалось, что не верили в "Тоттенхэм" правильно.


К весне Лондон сдулся. Сказались травмы лидеров (вылетал и Кейн, и Алли) и накопившаяся усталость. "Шпоры" не могли победить пять матчей подряд до последнего тура. В нём они уверенно разобрались с "Кристал Пэлас". На фоне скатившегося "Тоттенхэма", которому теперь надо что-то экстренно менять, чтобы не остаться без ЛЧ на следующий год, "Сити", за последние недели нивелировавший разницу с "Ливерпулем", выглядит чрезвычайно мощно.

На новом стадионе

Встреча с "Манчестером" в Лиге Чемпионов это и первое большое испытание для новой арены "шпор", которую несколько раз не могли подготовить в срок, но наконец-то сдали. В последнем туре лондонцы открыли стадион и все - и болельщики, и команда - были очень довольны. И есть чем.

Так стадион выглядит снаружи



А вот так внутри



Почеттино рассказал на первой пресс-конференции на новой арене:

- Теперь мы чемпионы мира по инфраструктуре. Дальше наши результаты должны соответствовать этой планке, - тренер явно подразумевал трофеи.

Вряд ли можно поверить, что "Тоттенхэм" на полном серьёзе претендует на победу в Лиге Чемпионов, но даже полуфинал существенно сгладит неудачи во внутреннем чемпионате. С другой стороны, именно по этой причине "шпоры" могут и пожертвовать дополнительным турниром и сфокусироваться только на лиге. Но тогда о каких трофеях можно говорить?

Неудачная жеребьёвка для "Порту"

Наверное, странно надеяться получить в четвертьфинале Лиги Чемпионов соперника слабее, но хладнокровно разобравшийся с "Баварией" "Ливерпуль" - почти приговор для португальцев, едва перешагнувших через кризисную "Рому". Гораздо интереснее и справедливее было бы, если "драконам" попался тот же "Аякс".

Правда, на примере тех же голландцев в этом сезоне мы в очередной раз убедились, насколько бывают ошибочными предматчевые предположения. Может, португальцам и не нужен соперник проще?

Тем более в игровом плане "красные" далеко не идеальны. В игре против "Тоттенхэма" отрезками игровое преимущество было за лондонцами и Клоппу очень повезло, что "шпоры" не смогли свои моменты забить (и забили в итоге в свои ворота...). Иначе "Сити" и вовсе мог выйти на чистейшее первое место.


Но здесь ещё "Порту" не очень повезло с очередностью игр - первый матч они проводят на выезде. Хотя бы начинать они могут раскованно: пропустить на "Энфилде" не так страшно, а вот забить будет очень важно.

Страшных потерь у команд нет, но вот дисквалификация Робертсона может сказаться на хозяевах не очень приятно - с "Тоттенхэмом" он провёл отличную игру и в первом тайме был однозначном лучшим на поле.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: Reuters/John Sibley, Dylan Martinez, Andrew Couldridge; Дарья Конурбаева; Getty Images Sport Shaun Botterill
Теги: Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Сити Порту Почеттино Кейн Клопп
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