|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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Шанс Почеттино отомстить Пепу за чемпионат и приговор "Порту". Наконец-то четвертьфинал Лиги Чемпионов
У "Тоттенхэма", лишившегося любых надежд на титул в лиге, есть возможность поквитаться с "горожанами" путём выноса их из еврокубков. Другой вопрос - получится ли это у "шпор", учитывая, что они только недавно прервали свою серию без побед
Британское засилье
В последний раз до четвертьфинала сразу четыре английские команды добирались десять лет назад. Тогда из них в решающем матче оказался только "Манчестер Юнайтед" (второй раз подряд), но своего прошлогоднего успеха (в финале 2008 года "МЮ" перестрелял в серии пенальти "Челси" в Москве) манкунианцы не повторили. "Барселона" уверенно остановила англичан, оформив два безответных гола в ворота Ван дер Сара.
Говорит ли нам наличие четырёх английских команд на столь поздней стадии о том, что клубы родоначальников футбола стали сильнее за последние годы? И да, и нет. С одной стороны, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" действительно выросли с такими тренерами и безумными тратами. "Сити" - так вообще до межгалактического уровня.
С другой, англичанам в этом розыгрыше везло. Про "Манчестер Юнайтед" подробно говорить будем завтра, только обозначим - проход Сульшером "ПСЖ" был грандиозным отскоком и никакой логики в исходе пары не прослеживается.
А у "Тоттенхэма" просто не было достойного сопротивления. Дортмунд они размотали без шансов - дома разгромили (3:0), а в ответной оформили контрольный в голову (1:0). Звучит неплохо, только вот "Боруссия" Фавра к моменту встречи с лондонцами слабо напоминала претендента на немецкое чемпионство: Дортмунд уже затянул свою унылую песню, которая на минувших выходных закончилась пятёркой пропущенных от "Баварии" и, видимо, прекращением чемпионской гонки.
"Тоттенхэм" оправдывает звание неудачников
"Шпоры" хорошо стартовали в текущем сезоне и неплохо провели зиму. Особенно приятным промежуточные результаты ощущались, если вспоминали, сколько Почеттино работает без кадровых усилений, которые команде, очевидно, необходимы.
Долгое время Лондон держался за "Ливерпулем" и "Сити". Почеттино всё поправлял, что борется его команда не просто за место в Лиге Чемпионов - она хочет взять чемпионство. Наставник очень злился, когда видел, что его подопечных не воспринимают всерьез в качестве претендентов на победу в АПЛ, но в итоге оказалось, что не верили в "Тоттенхэм" правильно.
К весне Лондон сдулся. Сказались травмы лидеров (вылетал и Кейн, и Алли) и накопившаяся усталость. "Шпоры" не могли победить пять матчей подряд до последнего тура. В нём они уверенно разобрались с "Кристал Пэлас". На фоне скатившегося "Тоттенхэма", которому теперь надо что-то экстренно менять, чтобы не остаться без ЛЧ на следующий год, "Сити", за последние недели нивелировавший разницу с "Ливерпулем", выглядит чрезвычайно мощно.
На новом стадионе
Встреча с "Манчестером" в Лиге Чемпионов это и первое большое испытание для новой арены "шпор", которую несколько раз не могли подготовить в срок, но наконец-то сдали. В последнем туре лондонцы открыли стадион и все - и болельщики, и команда - были очень довольны. И есть чем.
Так стадион выглядит снаружи
А вот так внутри
Почеттино рассказал на первой пресс-конференции на новой арене:
- Теперь мы чемпионы мира по инфраструктуре. Дальше наши результаты должны соответствовать этой планке, - тренер явно подразумевал трофеи.
Вряд ли можно поверить, что "Тоттенхэм" на полном серьёзе претендует на победу в Лиге Чемпионов, но даже полуфинал существенно сгладит неудачи во внутреннем чемпионате. С другой стороны, именно по этой причине "шпоры" могут и пожертвовать дополнительным турниром и сфокусироваться только на лиге. Но тогда о каких трофеях можно говорить?
Неудачная жеребьёвка для "Порту"
Наверное, странно надеяться получить в четвертьфинале Лиги Чемпионов соперника слабее, но хладнокровно разобравшийся с "Баварией" "Ливерпуль" - почти приговор для португальцев, едва перешагнувших через кризисную "Рому". Гораздо интереснее и справедливее было бы, если "драконам" попался тот же "Аякс".
Правда, на примере тех же голландцев в этом сезоне мы в очередной раз убедились, насколько бывают ошибочными предматчевые предположения. Может, португальцам и не нужен соперник проще?
Тем более в игровом плане "красные" далеко не идеальны. В игре против "Тоттенхэма" отрезками игровое преимущество было за лондонцами и Клоппу очень повезло, что "шпоры" не смогли свои моменты забить (и забили в итоге в свои ворота...). Иначе "Сити" и вовсе мог выйти на чистейшее первое место.
Но здесь ещё "Порту" не очень повезло с очередностью игр - первый матч они проводят на выезде. Хотя бы начинать они могут раскованно: пропустить на "Энфилде" не так страшно, а вот забить будет очень важно.
Страшных потерь у команд нет, но вот дисквалификация Робертсона может сказаться на хозяевах не очень приятно - с "Тоттенхэмом" он провёл отличную игру и в первом тайме был однозначном лучшим на поле.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Reuters/John Sibley, Dylan Martinez, Andrew Couldridge; Дарья Конурбаева; Getty Images Sport Shaun Botterill
Британское засилье
В последний раз до четвертьфинала сразу четыре английские команды добирались десять лет назад. Тогда из них в решающем матче оказался только "Манчестер Юнайтед" (второй раз подряд), но своего прошлогоднего успеха (в финале 2008 года "МЮ" перестрелял в серии пенальти "Челси" в Москве) манкунианцы не повторили. "Барселона" уверенно остановила англичан, оформив два безответных гола в ворота Ван дер Сара.
Говорит ли нам наличие четырёх английских команд на столь поздней стадии о том, что клубы родоначальников футбола стали сильнее за последние годы? И да, и нет. С одной стороны, "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" действительно выросли с такими тренерами и безумными тратами. "Сити" - так вообще до межгалактического уровня.
С другой, англичанам в этом розыгрыше везло. Про "Манчестер Юнайтед" подробно говорить будем завтра, только обозначим - проход Сульшером "ПСЖ" был грандиозным отскоком и никакой логики в исходе пары не прослеживается.
А у "Тоттенхэма" просто не было достойного сопротивления. Дортмунд они размотали без шансов - дома разгромили (3:0), а в ответной оформили контрольный в голову (1:0). Звучит неплохо, только вот "Боруссия" Фавра к моменту встречи с лондонцами слабо напоминала претендента на немецкое чемпионство: Дортмунд уже затянул свою унылую песню, которая на минувших выходных закончилась пятёркой пропущенных от "Баварии" и, видимо, прекращением чемпионской гонки.
"Тоттенхэм" оправдывает звание неудачников
"Шпоры" хорошо стартовали в текущем сезоне и неплохо провели зиму. Особенно приятным промежуточные результаты ощущались, если вспоминали, сколько Почеттино работает без кадровых усилений, которые команде, очевидно, необходимы.
Долгое время Лондон держался за "Ливерпулем" и "Сити". Почеттино всё поправлял, что борется его команда не просто за место в Лиге Чемпионов - она хочет взять чемпионство. Наставник очень злился, когда видел, что его подопечных не воспринимают всерьез в качестве претендентов на победу в АПЛ, но в итоге оказалось, что не верили в "Тоттенхэм" правильно.
К весне Лондон сдулся. Сказались травмы лидеров (вылетал и Кейн, и Алли) и накопившаяся усталость. "Шпоры" не могли победить пять матчей подряд до последнего тура. В нём они уверенно разобрались с "Кристал Пэлас". На фоне скатившегося "Тоттенхэма", которому теперь надо что-то экстренно менять, чтобы не остаться без ЛЧ на следующий год, "Сити", за последние недели нивелировавший разницу с "Ливерпулем", выглядит чрезвычайно мощно.
На новом стадионе
Встреча с "Манчестером" в Лиге Чемпионов это и первое большое испытание для новой арены "шпор", которую несколько раз не могли подготовить в срок, но наконец-то сдали. В последнем туре лондонцы открыли стадион и все - и болельщики, и команда - были очень довольны. И есть чем.
Так стадион выглядит снаружи
А вот так внутри
Почеттино рассказал на первой пресс-конференции на новой арене:
- Теперь мы чемпионы мира по инфраструктуре. Дальше наши результаты должны соответствовать этой планке, - тренер явно подразумевал трофеи.
Вряд ли можно поверить, что "Тоттенхэм" на полном серьёзе претендует на победу в Лиге Чемпионов, но даже полуфинал существенно сгладит неудачи во внутреннем чемпионате. С другой стороны, именно по этой причине "шпоры" могут и пожертвовать дополнительным турниром и сфокусироваться только на лиге. Но тогда о каких трофеях можно говорить?
Неудачная жеребьёвка для "Порту"
Наверное, странно надеяться получить в четвертьфинале Лиги Чемпионов соперника слабее, но хладнокровно разобравшийся с "Баварией" "Ливерпуль" - почти приговор для португальцев, едва перешагнувших через кризисную "Рому". Гораздо интереснее и справедливее было бы, если "драконам" попался тот же "Аякс".
Правда, на примере тех же голландцев в этом сезоне мы в очередной раз убедились, насколько бывают ошибочными предматчевые предположения. Может, португальцам и не нужен соперник проще?
Тем более в игровом плане "красные" далеко не идеальны. В игре против "Тоттенхэма" отрезками игровое преимущество было за лондонцами и Клоппу очень повезло, что "шпоры" не смогли свои моменты забить (и забили в итоге в свои ворота...). Иначе "Сити" и вовсе мог выйти на чистейшее первое место.
Но здесь ещё "Порту" не очень повезло с очередностью игр - первый матч они проводят на выезде. Хотя бы начинать они могут раскованно: пропустить на "Энфилде" не так страшно, а вот забить будет очень важно.
Страшных потерь у команд нет, но вот дисквалификация Робертсона может сказаться на хозяевах не очень приятно - с "Тоттенхэмом" он провёл отличную игру и в первом тайме был однозначном лучшим на поле.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Reuters/John Sibley, Dylan Martinez, Andrew Couldridge; Дарья Конурбаева; Getty Images Sport Shaun Botterill
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