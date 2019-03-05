Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес готовы сыграть с "Барселоной"

Нападающие "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд и Алексис Санчес вернулись к тренировкам в общей группе.Оба футболиста готовы сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".Оба форварда отсутствовали в заявке на матч 33-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона" (1:2). Рэшфорд испытывал боли в лодыжке, а Санчес имел дискомфорт в колене. Их участие в матче с "Барселоной" было под вопросом. Однако сегодня они тренировались наравне со всеми.