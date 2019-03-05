"Манчестер Сити" назвал стартовый состав на матч с "Тоттенхэмом"

"Манчестер Сити" определился со стартовым составом на первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма".Эдерсон – Уокер, Ляпорт, Отаменди, Делф – Фернандинью, Гюндоган, Сильва, Махрез, Стерлинг – Агуэро.