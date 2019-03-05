Маурисио Почеттино: Кейн, возможно, выбыл до конца сезона

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино сообщил, что форвард Харри Кейн, вероятно, пропустит остаток сезона."Это очень и очень грустно. Нам будет его не хватать. Возможно, он выбыл до конца сезона", - цитирует Почеттино ВВС.Кейн травмировался в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0).