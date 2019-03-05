Без сюрпризов: «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Порту», убив интригу в зародыше

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:54
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
Вчера, 22:42
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (2)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (2)
Вчера, 22:02
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Вчера, 21:47
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (6)
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (6)
Вчера, 20:29
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Вчера, 20:11
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Вчера, 19:50
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (14)
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (14)
Вчера, 19:27
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Вчера, 19:17
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Вчера, 19:06
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
Вчера, 18:59
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (9)
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (9)
Вчера, 18:41
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Вчера, 18:28
Александр Тарханов может возглавить "Химки" (1)
Александр Тарханов может возглавить "Химки" (1)
Вчера, 18:01
Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо! (13)
Адвокат Кокорина: Пак очень похож на певца PSY, одно лицо! (13)
Вчера, 17:25
Вячеслав Фетисов: это не вина Кокорина и Мамаева, а их беда, что мы их такими сделали (7)
Вячеслав Фетисов: это не вина Кокорина и Мамаева, а их беда, что мы их такими сделали (7)
Вчера, 16:27
Роман Бабаев: ЦСКА планирует устраивать детские турниры, а финалы проводить на своем стадионе
Роман Бабаев: ЦСКА планирует устраивать детские турниры, а финалы проводить на своем стадионе
Вчера, 16:27
Гендиректор "Химок": Шалимов сам попросил об отставке (2)
Гендиректор "Химок": Шалимов сам попросил об отставке (2)
Вчера, 16:02
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
Свидетель: в "Кофемании" Кокорин целовался с девушкой, а потом мужчина сел на него верхом (18)
Вчера, 15:37
Наставника сборной Аргентины сбила машина (2)
Наставника сборной Аргентины сбила машина (2)
Вчера, 15:05
Два фаната "Зенита" на год лишены права посещать матчи РПЛ (1)
Два фаната "Зенита" на год лишены права посещать матчи РПЛ (1)
Вчера, 14:42
Кирилл Кокорин: частично признаю свою вину (8)
Кирилл Кокорин: частично признаю свою вину (8)
Вчера, 14:25
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (34)
"Заранее вступили в преступный сговор и распределили роли" - обвинительное заключение прокурора (34)
Вчера, 14:13
"Спартак" - ЦСКА: на матче были задержаны два человека, находящихся в федеральном розыске
"Спартак" - ЦСКА: на матче были задержаны два человека, находящихся в федеральном розыске
Без сюрпризов: «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Порту», убив интригу в зародыше
«Ливерпуль» подтвердил статус одного из фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов. Мерсисайдцы в первом матче 1/4 финала не оставили особых шансов «Порту», забив два мяча. Счёт мог быть и более крупным, но хозяев подвела реализация. Rusfootball.info разбирает первый шаг «Ливерпуля» к полуфиналу.
В самой разновесной четвертьфинальной паре разглядеть интригу мог только поклонник «Порту». Букмекеры давали на победу «Ливерпуля» коэффициенты 1.30, а на успех «Порту» - 11.50. Для того, чтобы унести ноги с «Энфилда», португальцам нужно было что-то придумать. Сложно сказать, какой именно план на игру выбрал Сержио Консейсау, но результат матча практически не оставляет сомнений в итоговом исходе противостояния.
Провалившийся план
Если у «Порту» и был план на игру, то он рухнул уже на пятой минуте. Наверняка, гости в первую очередь хотели оставаться в игре как можно дольше. Естественно, что быстрый пропущенный мяч в этот план никак не входил. Дела гостей стали ещё хуже после того, как на 26-й минуте «Ливерпуль» увеличил преимущество с помощью гола Роберто Фирмино.
Для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, «Порту» нужно было избежать грубых ошибок, но не получилось. Португальцы начали ошибаться практически с первых минут матча. Первый гол стал следствием ошибки Оливера Торреса. Хавбек «Порту», который по ходу атаки «Ливерпуля» приглядывал за Наби Кейта, зачем-то слишком глубоко опустился, превратившись фактически в пятого защитника, вместо того, чтобы охранять зону перед штрафной. Затем всё тот же Торрес побежал спасать ситуацию, но лишь помог Кейта забить. Скорее всего, Касильяс бы спокойно забрал мяч: Наби бил прямо по центру.
Вскоре шикарный шанс «Ливерпулю» подарил Отавио, который вывел Мохамеда Салаха один на один с Касильясом. К счастью для гостей, египтянин никак не может прийти в себя после неудачной поездки на чемпионат мира в Россию. Свой шанс Мо запорол.
Впрочем, уже в середине первого тайма «Ливерпуль» записал на свой счёт фирменный гол с использованием активных флангов. Гости в этом эпизоде сыграли крайне неудачно, совершенно позабыв о левом фланге обороны. К катастрофе привела в итоге несогласованность: часть игроков обороны попыталась выполнить искусственный офсайд, а сразу трое футболистов «Порту» оказались гораздо глубже за линией штрафной. Дальше уже «Ливерпулю» нужно было лишь не запороть прекрасный момент.
«Ливерпуль», оказавшись без травмированного Эндрю Робертсона, делал упор на атаки правым флангом. Джеймс Милнер, занявший место Робертсона, выполнял больше черновой работы, а Александер-Арнольд превращался в полноценного игрока атаки (как и в эпизоде с голом). Нагружая этот фланг, «Ливерпуль» раз за разом создавал опасные моменты. На разгром хозяева, пожалуй, наиграли.
С мыслями об АПЛ?
Также «Ливерпуль» задействовал свой фирменный прессинг, но не слишком усердствовал в этом. Усреднённые расположения игроков мерсисайдцев указывают, что Юрген Клопп выбрал довольно сбалансированный вариант. Во многих матчах АПЛ «Ливерпуль» прессингует гораздо выше, лишая соперника любого пространства. Вопрос заключается в том, чем был обусловлен такой выбор? Тем, что «Ливерпуль» относительно быстро забил два мяча или стремлением Клоппа поберечь силы, учитывая продолжающуюся битву за чемпионство в Англии?
Наверное, стремление поберечься у хозяев всё же было. В пользу этого говорит тот факт, что за матч игроки «Ливерпуля» пробежали лишь 107,4 км. Это намного меньше, чем в большинстве матчей команды. По движению «Ливерпуль» превзошёл и «Порту», игроки которого в этой встрече намотали 109,2 км.
Если впереди у «Ливерпуля» получалось практически всё, то в обороне периодически возникали проблемы. Один Марега, изрядно потерзавший «Локомотив» на групповом этапе, вполне мог оформить дубль. Форвард «Порту» упустил несколько шикарных моментов, а в течение матча нанёс пять ударов по воротам, пусть только три из них попали в створ. В действиях «Ливерпуля» в обороне была определённая небрежность, поэтому разочарование болельщиков и игроков «Порту» можно понять.
Конечно, остались недовольны гости и судейством. Арбитр вполне мог назначить пенальти в ворота «Ливерпуля» после неосторожных действий Аллисона и Александра-Арнольда, когда мяч попал защитнику хозяев в руку. Да и доигрывать хозяева должны были в меньшинстве. Остаётся загадкой, как арбитр просмотрел грубейший фол Салаха во втором тайме? За этот фол египтянин не получил даже жёлтой карточки.
Впрочем, к тому моменту игра была уже фактически сделана. У «Порту» был шанс и не один, но португальцы его упустили. Конечно, бывают чудеса, но сложно поверить в то, что ответный матч не превратится теперь в формальность.
Лига чемпионов
1/4 финала
"Ливерпуль" – "Порту" 2:0
Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане (Ориги, 73), Фирмино (Старридж, 82).
"Порту": Касильяс, Макси Перейра (Фернандо, 77), Фелипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес (Кошта, 73), Отавио, Марега, Соареш (Браими, 62).
Предупреждения: Соареш, 17, Фелипе, 61
Фото - WhoScored.com, UEFA.com
Антон Мозговой, Rusfootball.info
В самой разновесной четвертьфинальной паре разглядеть интригу мог только поклонник «Порту». Букмекеры давали на победу «Ливерпуля» коэффициенты 1.30, а на успех «Порту» - 11.50. Для того, чтобы унести ноги с «Энфилда», португальцам нужно было что-то придумать. Сложно сказать, какой именно план на игру выбрал Сержио Консейсау, но результат матча практически не оставляет сомнений в итоговом исходе противостояния.
Провалившийся план
Если у «Порту» и был план на игру, то он рухнул уже на пятой минуте. Наверняка, гости в первую очередь хотели оставаться в игре как можно дольше. Естественно, что быстрый пропущенный мяч в этот план никак не входил. Дела гостей стали ещё хуже после того, как на 26-й минуте «Ливерпуль» увеличил преимущество с помощью гола Роберто Фирмино.
Liverpool slay Porto's dragon! ?? pic.twitter.com/sYdsLZchke— Goal (@goal) April 9, 2019
Для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, «Порту» нужно было избежать грубых ошибок, но не получилось. Португальцы начали ошибаться практически с первых минут матча. Первый гол стал следствием ошибки Оливера Торреса. Хавбек «Порту», который по ходу атаки «Ливерпуля» приглядывал за Наби Кейта, зачем-то слишком глубоко опустился, превратившись фактически в пятого защитника, вместо того, чтобы охранять зону перед штрафной. Затем всё тот же Торрес побежал спасать ситуацию, но лишь помог Кейта забить. Скорее всего, Касильяс бы спокойно забрал мяч: Наби бил прямо по центру.
Оливер Торрес сперва упустил Кейта, а затем ещё и неудачно подставил ногу, став соавтором гола
Вскоре шикарный шанс «Ливерпулю» подарил Отавио, который вывел Мохамеда Салаха один на один с Касильясом. К счастью для гостей, египтянин никак не может прийти в себя после неудачной поездки на чемпионат мира в Россию. Свой шанс Мо запорол.
Впрочем, уже в середине первого тайма «Ливерпуль» записал на свой счёт фирменный гол с использованием активных флангов. Гости в этом эпизоде сыграли крайне неудачно, совершенно позабыв о левом фланге обороны. К катастрофе привела в итоге несогласованность: часть игроков обороны попыталась выполнить искусственный офсайд, а сразу трое футболистов «Порту» оказались гораздо глубже за линией штрафной. Дальше уже «Ливерпулю» нужно было лишь не запороть прекрасный момент.
"Порту" провалился в обороне в эпизоде со вторым голом
«Ливерпуль», оказавшись без травмированного Эндрю Робертсона, делал упор на атаки правым флангом. Джеймс Милнер, занявший место Робертсона, выполнял больше черновой работы, а Александер-Арнольд превращался в полноценного игрока атаки (как и в эпизоде с голом). Нагружая этот фланг, «Ливерпуль» раз за разом создавал опасные моменты. На разгром хозяева, пожалуй, наиграли.
С мыслями об АПЛ?
Также «Ливерпуль» задействовал свой фирменный прессинг, но не слишком усердствовал в этом. Усреднённые расположения игроков мерсисайдцев указывают, что Юрген Клопп выбрал довольно сбалансированный вариант. Во многих матчах АПЛ «Ливерпуль» прессингует гораздо выше, лишая соперника любого пространства. Вопрос заключается в том, чем был обусловлен такой выбор? Тем, что «Ливерпуль» относительно быстро забил два мяча или стремлением Клоппа поберечь силы, учитывая продолжающуюся битву за чемпионство в Англии?
Усреднённые позиции игроков "Ливерпуля"
Наверное, стремление поберечься у хозяев всё же было. В пользу этого говорит тот факт, что за матч игроки «Ливерпуля» пробежали лишь 107,4 км. Это намного меньше, чем в большинстве матчей команды. По движению «Ливерпуль» превзошёл и «Порту», игроки которого в этой встрече намотали 109,2 км.
Если впереди у «Ливерпуля» получалось практически всё, то в обороне периодически возникали проблемы. Один Марега, изрядно потерзавший «Локомотив» на групповом этапе, вполне мог оформить дубль. Форвард «Порту» упустил несколько шикарных моментов, а в течение матча нанёс пять ударов по воротам, пусть только три из них попали в створ. В действиях «Ливерпуля» в обороне была определённая небрежность, поэтому разочарование болельщиков и игроков «Порту» можно понять.
Конечно, остались недовольны гости и судейством. Арбитр вполне мог назначить пенальти в ворота «Ливерпуля» после неосторожных действий Аллисона и Александра-Арнольда, когда мяч попал защитнику хозяев в руку. Да и доигрывать хозяева должны были в меньшинстве. Остаётся загадкой, как арбитр просмотрел грубейший фол Салаха во втором тайме? За этот фол египтянин не получил даже жёлтой карточки.
Even with VAR Salah and Liverpool still get away with a clear red card... pic.twitter.com/CcUHKQPAus— BG (@ScoutedSZN) April 9, 2019
Впрочем, к тому моменту игра была уже фактически сделана. У «Порту» был шанс и не один, но португальцы его упустили. Конечно, бывают чудеса, но сложно поверить в то, что ответный матч не превратится теперь в формальность.
Лига чемпионов
1/4 финала
"Ливерпуль" – "Порту" 2:0
Голы: Кейта, 5, Фирмино, 26
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане (Ориги, 73), Фирмино (Старридж, 82).
"Порту": Касильяс, Макси Перейра (Фернандо, 77), Фелипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес (Кошта, 73), Отавио, Марега, Соареш (Браими, 62).
Предупреждения: Соареш, 17, Фелипе, 61
Фото - WhoScored.com, UEFA.com
Антон Мозговой, Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.