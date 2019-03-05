Без сюрпризов: «Ливерпуль» уверенно разобрался с «Порту», убив интригу в зародыше

Оливер Торрес сперва упустил Кейта, а затем ещё и неудачно подставил ногу, став соавтором гола

"Порту" провалился в обороне в эпизоде со вторым голом

Усреднённые позиции игроков "Ливерпуля"

Even with VAR Salah and Liverpool still get away with a clear red card... pic.twitter.com/CcUHKQPAus — BG (@ScoutedSZN) April 9, 2019

«Ливерпуль» подтвердил статус одного из фаворитов розыгрыша Лиги чемпионов. Мерсисайдцы в первом матче 1/4 финала не оставили особых шансов «Порту», забив два мяча. Счёт мог быть и более крупным, но хозяев подвела реализация.разбирает первый шаг «Ливерпуля» к полуфиналу.В самой разновесной четвертьфинальной паре разглядеть интригу мог только поклонник «Порту». Букмекеры давали на победу «Ливерпуля» коэффициенты 1.30, а на успех «Порту» - 11.50. Для того, чтобы унести ноги с «Энфилда», португальцам нужно было что-то придумать. Сложно сказать, какой именно план на игру выбрал Сержио Консейсау, но результат матча практически не оставляет сомнений в итоговом исходе противостояния.Если у «Порту» и был план на игру, то он рухнул уже на пятой минуте. Наверняка, гости в первую очередь хотели оставаться в игре как можно дольше. Естественно, что быстрый пропущенный мяч в этот план никак не входил. Дела гостей стали ещё хуже после того, как на 26-й минуте «Ливерпуль» увеличил преимущество с помощью гола Роберто Фирмино.Для того, чтобы иметь хоть какие-то шансы на успех, «Порту» нужно было избежать грубых ошибок, но не получилось. Португальцы начали ошибаться практически с первых минут матча. Первый гол стал следствием ошибки Оливера Торреса. Хавбек «Порту», который по ходу атаки «Ливерпуля» приглядывал за Наби Кейта, зачем-то слишком глубоко опустился, превратившись фактически в пятого защитника, вместо того, чтобы охранять зону перед штрафной. Затем всё тот же Торрес побежал спасать ситуацию, но лишь помог Кейта забить. Скорее всего, Касильяс бы спокойно забрал мяч: Наби бил прямо по центру.Вскоре шикарный шанс «Ливерпулю» подарил Отавио, который вывел Мохамеда Салаха один на один с Касильясом. К счастью для гостей, египтянин никак не может прийти в себя после неудачной поездки на чемпионат мира в Россию. Свой шанс Мо запорол.Впрочем, уже в середине первого тайма «Ливерпуль» записал на свой счёт фирменный гол с использованием активных флангов. Гости в этом эпизоде сыграли крайне неудачно, совершенно позабыв о левом фланге обороны. К катастрофе привела в итоге несогласованность: часть игроков обороны попыталась выполнить искусственный офсайд, а сразу трое футболистов «Порту» оказались гораздо глубже за линией штрафной. Дальше уже «Ливерпулю» нужно было лишь не запороть прекрасный момент.«Ливерпуль», оказавшись без травмированного Эндрю Робертсона, делал упор на атаки правым флангом. Джеймс Милнер, занявший место Робертсона, выполнял больше черновой работы, а Александер-Арнольд превращался в полноценного игрока атаки (как и в эпизоде с голом). Нагружая этот фланг, «Ливерпуль» раз за разом создавал опасные моменты. На разгром хозяева, пожалуй, наиграли.Также «Ливерпуль» задействовал свой фирменный прессинг, но не слишком усердствовал в этом. Усреднённые расположения игроков мерсисайдцев указывают, что Юрген Клопп выбрал довольно сбалансированный вариант. Во многих матчах АПЛ «Ливерпуль» прессингует гораздо выше, лишая соперника любого пространства. Вопрос заключается в том, чем был обусловлен такой выбор? Тем, что «Ливерпуль» относительно быстро забил два мяча или стремлением Клоппа поберечь силы, учитывая продолжающуюся битву за чемпионство в Англии?Наверное, стремление поберечься у хозяев всё же было. В пользу этого говорит тот факт, что за матч игроки «Ливерпуля» пробежали лишь 107,4 км. Это намного меньше, чем в большинстве матчей команды. По движению «Ливерпуль» превзошёл и «Порту», игроки которого в этой встрече намотали 109,2 км.Если впереди у «Ливерпуля» получалось практически всё, то в обороне периодически возникали проблемы. Один Марега, изрядно потерзавший «Локомотив» на групповом этапе, вполне мог оформить дубль. Форвард «Порту» упустил несколько шикарных моментов, а в течение матча нанёс пять ударов по воротам, пусть только три из них попали в створ. В действиях «Ливерпуля» в обороне была определённая небрежность, поэтому разочарование болельщиков и игроков «Порту» можно понять.Конечно, остались недовольны гости и судейством. Арбитр вполне мог назначить пенальти в ворота «Ливерпуля» после неосторожных действий Аллисона и Александра-Арнольда, когда мяч попал защитнику хозяев в руку. Да и доигрывать хозяева должны были в меньшинстве. Остаётся загадкой, как арбитр просмотрел грубейший фол Салаха во втором тайме? За этот фол египтянин не получил даже жёлтой карточки.Впрочем, к тому моменту игра была уже фактически сделана. У «Порту» был шанс и не один, но португальцы его упустили. Конечно, бывают чудеса, но сложно поверить в то, что ответный матч не превратится теперь в формальность.Кейта, 5, Фирмино, 26Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане (Ориги, 73), Фирмино (Старридж, 82).Касильяс, Макси Перейра (Фернандо, 77), Фелипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес (Кошта, 73), Отавио, Марега, Соареш (Браими, 62).Соареш, 17, Фелипе, 61