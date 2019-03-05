Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" хотел забить "Порту" еще один-два гола

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон прокомментировал победу над "Порту" (2:0)."Мы хотели забить один-два гола во втором тайме, если получится, но не вышло. Мы создали не так много моментов, могли сыграть гораздо лучше, но в целом должны быть довольны", — цитирует Хендерсона пресс-служба УЕФА.