Усман Дембеле готов сыграть против "МЮ"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле восстановился после травмы бедра и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает официальный сайт клуба.21 марта Дембеле получил разрыв мышц левого бедра после игры 1/8 финала ЛЧ с "Лионом" (5:1).