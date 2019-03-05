Эрик тен Хаг: "Аякс" постарается сыграть в привычный футбол

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса"."Мы должны сыграть в свой футбол против "Ювентуса". Самое главное в завтрашнем матче – это результат. Сейчас мы думаем только об этой игре. "Юве" – опытная команда, которая способна применять разные тактические схемы в игре. Это еще один гранд после "Баварии" и "Реала".Футболисты "Аякса" должны хорошо читать игру соперника. Да, у нас хорошая полузащита и мы грамотно распоряжаемся мячом. А если его у нас нет, мы должны как можно быстрее вернуть его. Мы сильны тактически и можем варьировать позиции игроков. Постараемся сыграть в привычный футбол", – цитирует тен Хага официальный сайт УЕФА.