Данилу Перейра: "Ливерпуль" забил первый мяч вопреки логике игры"

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Англия АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл
|33
|35
|16
|Брайтон
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
09:48
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Вчера, 23:54
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
"Ливерпуль" одержал победу над "Порту"
Вчера, 22:42
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (3)
Александр Кокорин обратился к журналистам после заседания суда (3)
Вчера, 22:02
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Свидетель Краснов: в моём понимании Пак и Кокорин примирились (1)
Вчера, 21:47
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (7)
Свидетель: думаю, если бы Мамаев был один, Соловчук бы его убил (7)
Вчера, 20:52
Павел Мамаев: 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может (1)
Павел Мамаев: 45 свидетелей, и никто доказать ничего не может (1)
Вчера, 20:29
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Леонардо Бонуччи может сменить клуб из-за расизма (1)
Вчера, 20:11
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Свидетель - о Кокорине: Саша святоша и ангелочек (4)
Вчера, 19:50
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (15)
Свидетельница: с Кокориным целовалась, но я лесбиянка (15)
Вчера, 19:27
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Арнор Сигурдссон: кажется, вся Исландия уже болеет за ЦСКА (6)
Вчера, 19:17
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Владислав Безбородов обслужит матч "Ростов" - "Спартак" (14)
Вчера, 19:06
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
"Пюник" объявил об уходе Андрея Талалаева (1)
Вчера, 18:59
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (10)
«Кокорин хотел подсесть к Паку, но после рефлекторного движения стул обрушился на голову». Сегодня первый день суда (10)
Вчера, 18:41
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Адвокат: полстраны переживает за то, что будет с Кокориным (13)
Данилу Перейра: "Ливерпуль" забил первый мяч вопреки логике игры"
Полузащитник "Порту" Данилу Перейра прокомментировал поражение от "Ливерпуля" (0:2) в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Мы очень хорошо начали матч, но первый пропущенный мяч нас ошеломил. Считаю, что он был забит вопреки логике игры. Однако этот результат оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Дома мы способны забить дважды", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
"Мы очень хорошо начали матч, но первый пропущенный мяч нас ошеломил. Считаю, что он был забит вопреки логике игры. Однако этот результат оставляет нам шансы на выход в полуфинал. Дома мы способны забить дважды", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.