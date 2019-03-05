Сработает ли магия Сульшера вновь? Сегодня «Манчестер» принимает «Барсу»

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Б
|31
|43
|9
|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
|40
|11
|Леганес
|31
|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
|38
|14
|Жирона
|31
|34
|15
|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта
|31
|32
|17
|Вильярреал
|31
|30
|18
|Вальядолид
|31
|30
|19
|Райо Вальекано
|31
|27
|20
|Уэска
|31
|24
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Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|31
|73
|2
|Атлетико
|31
|62
|3
|Реал Мадрид
|31
|60
|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
АПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Ливерпуль
|33
|82
|...
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|...
|20
|Хаддерсфилд
|33
|14
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Сработает ли магия Сульшера вновь? Сегодня «Манчестер» принимает «Барсу»
После чудесного спасения в ответной игре с «ПСЖ» манкунианцев ждёт де-факто чемпион Испании нынешнего сезона. А вернувшийся в строй Роналду постарается отомстить за свой бывший клуб голландскому «Аяксу», который достался «Ювентусу» в четвертьфинале
Фото: the Mirror
«Манчестеру» дьявольски повезло в ответной игре с «ПСЖ». Повезло с пижонством соперника, который мог добивать англичан по ходу игры, но зачем-то ёрничал. Повезло с генами неудачников парижан – послё влёта «Барселоне» (когда в первой игре французы победили 4:0), после этого поражения от «МЮ» следует признать, что «ПСЖ» в ментальном плане ещё более никчёмны, чем тот же «Тоттенхэм», над которым традиционно измываются за неумение добиваться больших результатов.
Повезло, наконец, с решением судьи, потому что пенальти, с которого был оформлен победный мяч «дьяволов», очевидным не был. А судья ещё и решился назначить его на последних минутах такого противостояния – как тут не говорить об удаче?
Но в то же самое время Сульшеру удалось зарядить команду после безнадёжной первой игры в Манчестере. Зарядить так, что «Юнайтед» боролся до компенсированного времени, хотя продолжительными отрезками казалось, что гости бьются головой в стену. И ведь на поле не было Погба, Марсьяля и чуть ли не десятка игроков основного состава и футболистов ротации – норвежский наставник был вынужден справляться молодёжью.
После этого триумфального безумия тяжеловато однозначно ставить на «Барселону», которая выглядит солиднее «Манчестера» примерно по всем показателям. У каталонцев более опытный наставник и страшный состав, более гладкий сезон, а ещё – великий Месси.
Но вдруг магия Сульшера сработает вновь?
У кого сильнее мотивация
Для «дьяволов» Лига чемпионов в этом сезоне единственная надежда на хоть какой-нибудь положительный итог. Даже голодному и страстному Сульшеру не хватает энергии, чтобы поправить дела «Юнайтед» в чемпионате: прямо сейчас они шестые, ниже «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Челси». Во-первых, слишком многое было упущено при Моуриньо. Во-вторых, в последнее время и при новом тренере начались осечки – в последних турах «МЮ» дважды проиграл в чемпионате («Арсеналу» и «Вулверхэмптону»).
«Барселона» живёт куда более сытой жизнью. Де-факто она уже выиграла Ла Лигу и теперь спокойно дожидается окончания чемпионата, мимоходом и буднично обыгрывая преследователей (2:0 с «Атлетико» на минувших выходных). Так что и «сине-гранатовые» не будут сильно отвлекаться на другие турниры.
При этом «Барселона» очень давно не добивалась в Лиге чемпионов ничего весомого. В прошлом году каталонцы эпично вылетели от «Ромы» в четвертьфинале. Ещё раньше – без шансов уступили «Ювентусу» на той же стадии. В итоге в последние раз дальше 1/4 «Барса» пробивалась ещё в 2015 – и тогда она победила.
Герои, выбившие «Реал»
Вторая пара этого вечера билась на прошлой стадии ещё более драматично. «Аякс» так вообще устроил сенсацию всего сезона, перемолол на чужом поле «Реал» и заставил руководство Королевского клуба пойти на небольшую революцию и дёрнуть Зидана обратно.
«Реал» успел надоесть всем. Три сезона он побеждал в финалах, причём далеко не всегда делал это заслуженно. «Галактикос» могли уступать по игре, не показывать уверенности, зато в решающие моменты они забивали (в отличие от соперника) и проходили дальше. Это страшно раздражало.
В первой игре с голландцами произошло точно так же. А ещё засчитали в пользу испанцев спорный мяч. Поэтому уничтожение «Реала» на «Бернабеу» было долгожданной отдушиной, за которую «Аяксу» были благодарны болельщики самых разных клубов.
Смелость покоряет города. «Ювентус» иногда тяжело выходит из своей зоны комфорта, которую принято называть итальянской Серией А. В Эредвизи «Аякс» на днях обыграл прямых конкурентов из «ПСВ» и находится в прекрасном состоянии – в среднем за матча голландцы забивают два с половиной мяча.
«Юве» очень тяжело начинал против «Атлетико», поскольку не привык, что ему так сопротивляются во внутренних турнирах. Вполне может оказаться, что и натиск молодой команды из Нидерландов окажется для них неожиданным.
Главная сила Турина возвращается
Массимилиано Аллегри уже рассказал, что Роналду, если не случится ничего экстренного, сыграет против «Аякса». «Ювентусу» повезло не только с талантом и работоспособностью Криша, но и его умением быстро восстанавливаться. Изначально предполагалось, что лечиться после травмы, полученной в сборной, Роналду будет дольше.
Без португальца «Ювентус» в Лиге чемпионов – совсем другая команда. Собственно, он и был под неё куплен, ведь побеждать в Серии А, где вообще нет сопротивления, туринская команда могла и без него.
А вот в ответном матче против «Атлетико», который Рон вывез чуть ли не в одиночку, пришлось бы тяжеловато. Так что на возвращение португальца надеялись все болельщики Старой синьоры.
Тем более, что зависимость от Криштиану замечается уже и в матчах внутреннего чемпионата.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: Твиттер; barcashqip.net
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