Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"

|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. Ответные матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A03
|23:00 05.03.2019
|Боруссия Д
(Германия)
|0 - 1
|Тоттенхэм
(Англия)
|A04
|23:00 05.03.2019
|Реал Мадрид
(Испания)
|1 - 4
|Аякс
(Нидерланды)
|A01
|23:00 06.03.2019
|ПСЖ
(Франция)
|1 - 3
|Манчестер Ю
(Англия)
|A02
|23:00 06.03.2019
|Порту
(Португалия)
|3 - 1
|Рома
(Италия)
|A07
|23:00 12.03.2019
|Манчестер С
(Англия)
|12.03
|Шальке-04
(Германия)
|A08
|23:00 12.03.2019
|Ювентус
(Италия)
|12.03
|Атлетико
(Испания)
|A05
|23:00 13.03.2019
|Барселона
(Испания)
|13.03
|Лион
(Франция)
|A06
|23:00 13.03.2019
|Бавария
(Германия)
|13.03
|Ливерпуль
(Англия)
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019.Лига Чемпионов. Плэй-офф. 1/8 финала. 1-е Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|A01
|23:00 12.02.2019
|Манчестер Ю
(Англия)
|0 - 2
|ПСЖ
(Франция)
|A02
|23:00 12.02.2019
|Рома
(Италия)
|2 - 1
|Порту
(Португалия)
|A03
|23:00 13.02.2019
|Тоттенхэм
(Англия)
|3 - 0
|Боруссия Д
(Германия)
|A04
|23:00 13.02.2019
|Аякс
(Нидерланды)
|1 - 2
|Реал Мадрид
(Испания)
|A05
|23:00 19.02.2019
|Лион
(Франция)
|0 - 0
|Барселона
(Испания)
|A06
|23:00 19.02.2019
|Ливерпуль
(Англия)
|0 - 0
|Бавария
(Германия)
|A07
|23:00 20.02.2019
|Шальке-04
(Германия)
|2 - 3
|Манчестер С
(Англия)
|A08
|23:00 20.02.2019
|Атлетико
(Испания)
|2 - 0
|Ювентус
(Италия)
Нидерланды Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|7
|Витесс
|29
|43
|8
|Гронинген
|29
|41
|9
|Виллем II
|29
|40
|10
|Херенвен
|29
|36
|11
|Зволле
|29
|35
|12
|Ден Хааг
|29
|33
|13
|ВВВ-Венло
|29
|33
|14
|Фортуна С
|29
|30
|15
|Эммен
|29
|28
|16
|Де Графсхап
|29
|26
|17
|Эксельсиор
|29
|26
|18
|НАК Бреда
|29
|21
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Эредивизи 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Аякс
|29
|71
|2
|ПСВ Эйдховен
|29
|71
|3
|Фейеноорд
|29
|53
|4
|АЗ Алкмаар
|29
|52
|5
|Утрехт
|29
|46
|6
|Хераклес
|29
|45
|...
|18
|НАК Бреда
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|21
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Даниэле Ругани: приложу максимум усилий, чтобы отсутствие Кьеллини не сказалось в матче с "Аяксом"
Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Аяксом" в 1/4 финала Лиги чемпионов.
"Все мы знаем, как важен для команды Джорджо Кьеллини. Сделаю все, чтобы его отсутствие не сказалось. Я подхожу к матчу с энтузиазмом. О таких моментах мечтаешь с детства. Едва ли мог быть в большем в восторге от того, что сыграю. В таких играх хочется принимать участие. Игроки "Аякса" очень техничны и выносливы. Надо сыграть надежно и собранно. Судьба противостояния решится по итогам двух встреч.
"Аякс" очень силен в атаке, но мы понимаем, что можем наказать его в обороне. Постараемся это использовать. Это очень важный матч для меня и для клуба, но я надеюсь это не конец, а только начало. Намерен доказать, что заслуживаю участвовать в таких матчах. Я играю за команду чемпионов и понимаю, что найти место в таком коллективе непросто. Криштиану Роналду выглядит таким же, как и всегда. Он в хорошей форме и является важным для нас игроком. Все это знают. Мы рады, что завтра он будет с нами", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
"Все мы знаем, как важен для команды Джорджо Кьеллини. Сделаю все, чтобы его отсутствие не сказалось. Я подхожу к матчу с энтузиазмом. О таких моментах мечтаешь с детства. Едва ли мог быть в большем в восторге от того, что сыграю. В таких играх хочется принимать участие. Игроки "Аякса" очень техничны и выносливы. Надо сыграть надежно и собранно. Судьба противостояния решится по итогам двух встреч.
"Аякс" очень силен в атаке, но мы понимаем, что можем наказать его в обороне. Постараемся это использовать. Это очень важный матч для меня и для клуба, но я надеюсь это не конец, а только начало. Намерен доказать, что заслуживаю участвовать в таких матчах. Я играю за команду чемпионов и понимаю, что найти место в таком коллективе непросто. Криштиану Роналду выглядит таким же, как и всегда. Он в хорошей форме и является важным для нас игроком. Все это знают. Мы рады, что завтра он будет с нами", - цитирует футболиста официальный сайт УЕФА.
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